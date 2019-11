Lunedì 25 novembre è andato in onda un nuovo appuntamento del talk Live - Non è la d'Urso: questa settimana si sono sottoposti al confronto con cinque sfere agguerrite la coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che si è reso protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Marco Predolin. Tra i tre c'è un conto in sospeso dal 2017, anno in cui l'attrice ha partecipato al Grande Fratello Vip insieme al conduttore tv.

La Izzo e Predolin in più di un'occasione si sono lanciati delle frecciatine al veleno, ma non avevano mai avuto l'occasione di un faccia a faccia. Per difendere la moglie dagli attacchi è sceso in campo anche Tognazzi, che su Twitter, etichettò Predolin con l'appellativo di 'fallito', con tutta probabilità accusa che fu maldigerita dal diretto interessato. Per questi motivi nel salotto di Barbara D'Urso i tre hanno dato luogo ad una lite furiosa.

Lo sfogo di Marco Predolin: 'Mi hai insultato'

Il confronto con le sfere stava proseguendo nel migliore dei modi fino a quando non è intervenuto Marco Predolin, che è passato subito all'attaco nei confronti del marito della Izzo, definendolo con un epiteto che non stiamo qui a ripetere. Così la replica di Riky Tognazzi non ha tardato ad arrivare: "Sei solo un grandissimo maleducato, che sa solo insultare." A quel punto Predolin ha tirato fuori il tweet del regista, risalente ormai a due anni fa, e ha puntualizzato: "Mi hai insultato, nascondendoti".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Di conseguenza Tognazzi ha fatto presente che non si è nascosto, poiché sui social è registrato con il suo nome e cognome.

I toni si sono alzati quando si è inserita nella querelle anche Simona Izzo. L'ex concorrente del Grande Fratello ha chiesto al conduttore se fosse in andropausa visto il nervosismo mostrato in puntata, al che Predolin ha continuato con l'attacco a Tognazzi, tirando in ballo anche suo padre: "Non sei Ugo".

Al culmine del litigio Ricky Tognazzi è letteralmente sbottato: "Stai attento a dove esci, se di qua o di là", parole che sono state prontamente riprese dalla conduttrice. Terminato lo scontro entrambi i protagonisti hanno capito di aver esagerato con i toni e hanno concluso il tutto con un abbraccio.

Barbara d'Urso ottiene il 14% di share

La nuova puntata di Live - Non è la d'Urso ha conquistato il 14% di share con una media di 2,2 milioni di telespettatori.

Il programma condotto da Barbara d'Urso non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, poiché sconfitto di poco dal film mandato in onda su Rai 1. Nonostante la sconfitta fosse stata minima, la conduttrice Mediaset ha voluto ringraziare tutti i telespettatori per averla seguita e sostenuta ancora una volta.