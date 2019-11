Chi ci sarà nel cast del prossimo Grande Fratello Vip? Il reality show di Canale 5 è giunto alla sua quarta stagione di messa in onda e quest'anno, a tenere in mano le redini della trasmissione, ci sarà il direttore di 'Chi' Alfonso Signorini, promosso nelle vesti di conduttore ufficiale. Un ruolo decisamente importante per lui che in queste settimane sta mettendo a punto anche il nuovo cast di concorrenti di questa quarta stagione del GF Vip, trasmissione che potrebbe riservare un bel po' di colpi di scena.

Tra i papabili concorrenti, infatti, risulta esserci la spumeggiante Loredana Lecciso, la quale ha svelato che potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia.

I primi papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4: la Lecciso non dice 'no'

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni sul Grande Fratello Vip 4 rivelano che il reality show è slittato ufficialmente al prossimo gennaio 2020. In casa Mediaset, infatti, hanno deciso di posticipare la messa in onda del programma al nuovo anno, così da poter avere un reality show forte come inizio stagione del nuovo anno.

La prima puntata, salvo cambiamenti di palinsesti, dovrebbe andare in onda il prossimo 7 gennaio in prime time.

Per quanto riguarda, invece, i nomi dei concorrenti della prossima stagione del reality show, sembrerebbe che in pole position ci sia la bellissima Loredana Lecciso, ormai ex compagna di Al Bano Carrisi. Intervistata dal settimanale 'Mio', la Lecciso ha ammesso che in questi mesi ci ha fatto un pensierino per entrare a far parte del cast della nuova edizione del GF Vip.

'La nuova edizione è slittata al 2020, per cui ho più tempo per pensarci', ha dichiarato Loredana che in questo modo non ha escluso un suo possibile coinvolgimento nel cast del GF Vip. Ma il suo non è l'unico nome che è stato fatto in queste ore, dato che le porte della casa più spiata d'Italia potrebbero aprirsi anche per Antonella Elia e per Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e donne.

Anche Clizia Incorvaia tra le probabili concorrenti del GF Vip di Signorini

E poi ancora tra i papabili concorrenti di questo Grande Fratello Vip 4 potrebbe esserci anche Clizia Incorvaia, nota al pubblico per essere l'ex moglie di Francesco Sarcina, accusata dal suo ormai ex marito di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, suo migliore amico.

Occhi puntati anche sugli opinionisti di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni, infatti, rivelano che a rivestire il ruolo di commentatori a bordo campo dovrebbero esserci il cantante Pupo e la bellissima Wanda Nara, che vediamo già nelle vesti di opinionista a Tiki Taka, il talk show sul campionato di Serie A in onda tutte le domeniche in seconda serata su Canale 5.