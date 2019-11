Una vasca contenente dell'acido alla Forrester Creations non poteva essere una semplice casualità nelle puntate americane di Beautiful. Tanto più che essa è comparsa a pochi giorni dall'appuntamento tanto atteso dai telespettatori durante il quale un personaggio principale della soap sarebbe morto. E le anticipazioni in arrivo dagli Stati Uniti segnalano che, in effetti, tale pericoloso recipiente avrà un ruolo di primo piano nel tragico scontro tra Hope e Thomas.

Il fatto sarà collegato al piano orchestrato dalla Logan per ottenere la custodia legale di Douglas: fingere di provare dei sentimenti per l'ex marito e di voler creare insieme a lui una famiglia per convincerlo a firmare i documenti. Ma poco dopo la firma da lei desiderata, il rampollo Forrester comincerà a nutrire dei sospetti riguardanti le vere intenzioni di Hope. Ne conseguirà un diverbio che terminerà nel peggiore dei modi per il figlio di Ridge e Taylor.

Beautiful anticipazioni: Hope spinge Thomas nella vasca dell'acido

Le anticipazioni di Beautiful confermano la morte (o presunta tale) di un personaggio tra i più importanti del momento ovvero Thomas Forrester. Ma come si arriverà al tragico epilogo? Tutto avrà inizio con l'arrivo di Hope alla casa di moda insieme ai documenti per la firma della custodia di Douglas. Dopo qualche dubbio, Thomas sarà convinto dalle buone intenzioni della ex moglie e prenderà la penna, accettando di condividere con lei la custodia del bambino.

Passeranno solo pochi istanti e la figlia di Brooke mostrerà il suo vero volto: chiederà con insistenza dove si trovi Douglas e Thomas le chiederà di stare tranquilla dato che il bambino si trova al sicuro in azienda. Sarà allora che lui insisterà affinché la Logan mantenga la sua promessa ovvero creare insieme una famiglia, vivendo anche dei momenti di passione. I dubbi affioreranno subito nella sua mente e, quando si avvicinerà a lei per baciarla, Hope spingerà Thomas giù dalle ringhierà, facendolo cadere proprio sulla vasca dell'acido.

Trame americane Beautiful: Thomas privo di sensi all'interno dell'acido

Non ci saranno dubbi in merito alle dinamiche che porteranno Thomas a cadere nella vasca. Stando a quanto segnalano le anticipazioni americane di Beautiful sarà la stessa Hope a spingerlo quando lui tenterà di avvicinarsi a lei per baciarla. Il rampollo Forrester riemergerà successivamente dall'acido, privo di sensi. Tutto farà pensare che sia morto e, considerando il pericoloso liquido nel quale cadrà, difficilmente per lui potrà esserci un epilogo diverso.

Ma, i trascorsi di Beautiful inducono i telespettatori a non dare nulla per scontato anche in questa trama. In passato, Taylor è resuscitata più volte dopo la sua morte e lo stesso è accaduto a Ridge, dopo il suo finto decesso nella fornace. In attesa di scoprire l'esito del caso, Hope sarà sconvolta per l'incidente e correrà da Brooke a raccontarle l'accaduto, dicendole di avere ucciso Thomas. Steffy, invece, inizierà a notare l'assenza del fratello.