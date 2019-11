Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda su Rai 1 dall'11 al 15 novembre 2019 in prima visione assoluta. Ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno in primis Nicoletta, che fingerà con tutti nel momento in cui dice di aver accettato la proposta di Cesare, il quale ha ricevuto un'importantissima offerta di lavoro e ha quindi deciso di partire immediatamente con la sua famiglia, abbandonando Milano e tutti gli affetti.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore: Marta avrà un malore

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al prossimo venerdì 15 novembre rivelano che mentre Nicoletta sembra aver accettato la decisione di suo marito, Riccardo si convincerà sempre più che l'unico modo per poter risolvere la situazione è quello di fuggire assieme alla sua amata e quindi ricominciare insieme in un altro posto.

Intanto Marcello si proporrà come nuovo cameriere della Caffetteria mentre Roberta riceverà la lettera da parte di un editore interessato a pubblicare il romanzo di Federico. Agnese, invece, decide di proporre Maria Puglisi, nipote di Rosalia, come nuova Venere al Paradiso. Roberta, invece, sembra essere sempre più intenzionata ad andare fino in fondo con l'editore ma Marcello la metterà in guardia da quelli che potrebbero essere i rischi.

Occhi puntati anche su Marta, la quale avrà un lieve malore che farà preoccupare Vittorio, il quale arriverà a chiedersi se la donna potrebbe essere in dolce attesa di un bambino.

Le trame della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Umberto e Adelaide sono sempre più convinti e decisi nel portare avanti il loro piano che prevede di ottenere l'amministrazione del patrimonio delle Brancia.

Nicoletta e Riccardo, intanto, continuano a meditare sul momento dell'attesa fuga: i due, infatti, stanno progettando tutto nei minimi dettagli e al più presto porteranno a termine il loro piano diabolico.

Salta il piano di Nicoletta e Riccardo

Tuttavia Adelaide comincerà ad insospettirsi e vedremo che Riccardo compirà un grande passo falso nel momento in cui confesserà a Cosimo la sua decisione di scappare via con Nicoletta, senza dire niente a nessuno.

Gli spoiler della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, inoltre, rivelano che Maria decide di andare a trovare Rocco, ma lui non dimostra un grandissimo entusiasmo, anzi sembrerebbe avere delle mire nei confronti di Marina.

E poi ancora vedremo che Nicoletta e Riccardo sono ad un passo dall'attesa fuga, quando vedremo che Cesare farà una mossa a dir poco inaspettata che finirà per compromettere i piani dei due giovani amanti.