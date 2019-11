L'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Segreto continua ad appassionare oltre due milioni di fedelissimi spettatori su Canale 5, curiosi di scoprire cosa succederà nel corso dei nuovi episodi che andranno in onda la prossima settimana in tv. Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 2 all'8 dicembre su Canale 5 rivelano che Elsa sarà finalmente fuori pericolo e potrà ritornare a casa mentre Carmelo si scaglierà duramente contro donna Francisca e metterà in pericolo la vita della signora di Puente Viejo nel momento in cui le punterà contro una pistola.

Il Segreto, anticipazioni 2-8 dicembre: Elsa non è più in pericolo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Segreto fino all'8 dicembre rivelano che Lola continua a mentire al suo amato Prudencio, tenendogli nascosto il fatto che in realtà è una spia di donna Francisca.

E in questi nuovi episodi della soap la signora impartirà dei nuovi clamorosi ordini alla ragazza, la quale non potrà tirarsi indietro.

Intanto, la situazione di Elsa è migliorata nettamente: dopo la delicata operazione cui è stata sottoposta agli occhi, la donna verrà dichiarata fuori pericolo di vita e ben presto potrà tornare a casa. Un momento che Elsa attenderà con grandissima felicità e trepidazione.

Nel momento in cui rimetterà piede all'interno della sua abitazione ci sarà una graditissima sorpresa ad accoglierla: una festa a sorpresa che è stata organizzata per lei da tutti i suoi amici. Tuttavia sarà in questa circostanza che Elsa verrà messa anche al corrente della tremenda dipartirà di Adela: una notizia a dir poco choc che rischierà di compromettere lo stato di salute della donna post-operazione.

Nel frattempo, gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che la morte improvvisa di Adela finirà per portare Carmelo sull'orlo di una crisi di nervi. L'uomo vuole vendicarsi per quello che è successo alla sua amata e per tale motivo punterà il dito contro donna Francisca.

Carmelo sparerà un colpo contro Francisca ma beccherà Mauricio

Il sindaco di Puente Viejo comincerà ad appostare di nascosto la signora di Puente Viejo e un giorno si armerà di pistola e la punterà contro Francisca.

Tuttavia, gli spoiler della soap opera spagnola, rivelano che tale colpo non riuscirà a beccare Francisca bensì il suo braccio destro Mauricio, il quale si beccherà la pallottola in petto.

Intanto, per le vie del paese comincerà a dilagare il terrore e Maria crederà di essere in pericolo di vita con i suoi figli. La figlia di Pepa, quindi, deciderà di abbandonare la casona di donna Francisca e si trasferirà a La Habana da Fernando.

Tale scelta, però, non sarà gradita alla signora di Puente Viejo.