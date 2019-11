Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che andrà in prima visione assoluta anche per tutto il mese di dicembre. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e che tante saranno le novità nel corso dei nuovi appuntamenti. In particolar modo, infatti, Prudencio dovrà fare i conti con una spiacevolissima scoperta che lo lascerà a dir poco senza parole e che riguarda la bella Lola, la donna di cui si è invaghito.

Scoprirà, infatti, che la donna nasconde un segreto e che in realtà è stata assoldata da donna Francisca.

Il Segreto, le anticipazioni: Prudencio deluso da Lola

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda per tutto il mese di dicembre 2019 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che il fratello di Severo resterà a dir poco senza parole e letteralmente sconvolto, nel momento in cui scoprirà che Lola è una spia che è stata ingaggiata da donna Francisca.

La rabbia in Prudencio sarà tale che giurerà a se stesso di non avere più nulla a che fare con Lola e che da questo momento in poi la considererà una 'donna morta', nonostante il sentimento che si è reso conto di provare nei suoi confronti.

Gli spoiler de Il Segreto, inoltre, rivelano che Consuelo e gli altri locandieri tenteranno in tutti i modi di farli riappacificare e quindi di far tornare il sereno tra i due, ma i vari tentativi si riveleranno inutili, dato che Prudencio non sembra essere disposto a voler cambiare idea sulla ragazza e andrà avanti per la sua strada.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Non riesce ad accettare il fatto che Lola lo abbia preso in giro e che per tutto questo tempo lo abbia spiato per poi andare da Francisca a raccontarle tutti i dettagli della sua attività. Nel frattempo, vedremo che Lola è a dir poco affranta per quello che è successo con Prudencio e ne parlerà anche con Don Berengario, al quale racconterà tutta la verità su questa vicenda.

Matias farà ragionare Prudencio

Insomma, una situazione decisamente complicata.

Matias, però, riuscirà a mettere il ragazzo sulla buona strada e soprattutto tenterà di farlo ragionare. Vedremo infatti che Matias farà presente a Prudencio che molto probabilmente Lola è stata 'costretta' a cedere all'ennesimo ricatto di donna Francisca, che con i suoi modi di fare a tratti 'minacciosi', riesce sempre ad ottenere tutto quello che vuole.

A quel punto Prudencio comincerà ad avere dei seri sospetti e le parole di Matias lo faranno riflettere al punto di dar via ad un'indagine per cercare di portare alla luce la verità dei fatti.

Riuscirà a smascherare l'ennesimo inganno di Francisca? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.