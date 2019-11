Con Gemma Galgani, Barbara De Santi e Valentina Autiero è da tempo protagonista del trono over di Uomini e donne. Dopo un anno Anna Tedesco è rientrata in trasmissione dopo aver abbandonato il programma dopo un’accesa discussione con Gianni Sperti. Quest’ultimo si è spesso scontrato con l’istruttrice di nuoto per via di alcuni segnalazioni relative al suo rapporto con Giorgio Manetti. Feeling che, secondo l’opinionista, non avrebbe fatto decollare le love story con Nino Castanotto prima e Angelo Pisano dopo.

Al momento di rientrare a far parte del parterre al femminile del dating show, la dama ha chiarito che non aveva interesse a fare alcun tipo di polemica e che voleva concentrarsi esclusivamente sulla ricerca dell’anima gemella.

Nelle ultime settimane la Tedesco si era avvicinata sempre più a Samuel Baiocchi. In trasmissione il cavaliere aveva rivelato di aver dato un bacio a stampo ad Anna al termine di una cena romantica a Riccione.

La relazione non è decollata e nel corso della registrazione del 23 novembre il quarantottenne bolognese ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama umbra.

Il ritorno del cavaliere bolognese ed il bacio a stampo con Anna a Riccione

Dopo aver corteggiato Barbara De Santi alcuni anni fa, Samuel Baiocchi è tornato tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il bolognese ha mostrato subito un certo interesse per Anna Tedesco che, dall’altra parte, non ha nascosto di avere una simpatia nei suoi confronti.

La dama e il cavaliere hanno deciso di iniziare a frequentarsi e in trasmissione hanno raccontato di essere stati a cena a Riccione e di aver avuto un momento intimo.

A sorpresa il bolognese ha riferito di aver scambiato un bacio a stampo con l’istruttrice di nuoto nell’anti bagno. “Mi è venuta voglia di farlo e l’ho raggiunta prima di andare via” - ha precisato il quarantottenne. Contestualmente Samuel ha incassato gli elogi della Tedesco che ha riferito di essere rimasta piacevolmente sorpresa: “Pensavo fosse moscio ed invece è molto sveglio”.

Spoiler U&D, Samuel deluso dalla Tedesco

Nonostante le premesse iniziali il rapporto tra Anna Tedesco e Samuel Baiocchi si è bruscamente interrotto nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Nello specifico il quarantottenne ha spiegato che dopo tre uscite si aspettava un’evoluzione più intima del rapporto precisando che immaginava quanto meno un bacio passionale tra di loro.

A questo punto è intervenuto Gianni Sperti che ha rilanciato i suoi sospetti sulla dama umbra rimarcando che tutte le sue conoscenze si sviluppano allo stesso modo e che è convinto che sta frequentando qualcuno.

La Tedesco ha smentito perentoriamente mentre Baiocchi ha fatto notare che sta perdendo tempo con lei. Affermazione che ha fatto arrabbiare Anna che ha sbottato riferendo che il il bolognese non avrà mai quello che cerca da lei.

Alla fine Samuel ha deciso di chiudere la conoscenza.