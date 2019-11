Oggi, mercoledì 6 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Dopo la cronaca e i Gossip di giornata, Barbara D'Urso è passata alle prime anticipazioni della puntata di lunedì 11 novembre di Live-Non è la D'Urso. Come sappiamo, la conduttrice partenopea è sempre molto curiosa ed interessata alle vite dei vip e a quanto pare ha voluto invitare nel suo programma, un attore molto discusso riguardo la cronaca rosa italiana: Gabriel Garko.

Quest'ultimo, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla sua attuale situazione sentimentale, ma senza rivelare i dettagli sulla persona che gli sta facendo battere il cuore.

Barbara D'Urso invita Gabriel Garko a Live

Al termine della puntata di oggi di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha annunciato: "Lunedì a Live-Non è la D'Urso, ci sarà una D'Urso-intervista". Dopo un breve attimo di suspence, la frizzante conduttrice ha aggiunto: "Gabriel Garko sarà ospite da me.

Se vorrete incontrarlo e siete delle sue fan potrete anche incontrarlo!". Insomma, questa è un'anticipazione da non lasciarsi scappare, sopratutto se l'attore vorrà svelare per la prima volta la sua fiamma segreta. Che si stia trattando di uomo? Come sappiamo, da mesi si rincorrono voci di un presunto flirt tra l'attore de L'Onore e rispetto e Gabriele Rossi. Tali voci sono state smentite più volte dal diretto interessato, che ha dichiarato in una intervista a Domenica In che "quello con Gabriele è soltato un rapporto di un'amicizia molto speciale".

Gabriele Rossi 'esce allo scoperto' su Instagram

Fino a questo momento, Gabriele Rossi, a differenza di Gabriel Garko, non aveva mai parlato del suo rapporto con il collega, ma oggi le cose sembrano cambiate. In questi ultimi giorni, l'ex gieffino si è espresso ed è uscito allo scoperto "a modo suo". Nel corso della festa di Halloween, l'attore torinese ha pubblicato alcune immagini sul suo account Instagram ufficiale, sotto le quali a grande sorpresa emerge come primo commento quello di Gabriele Rossi.

Niente di particolare, soltanto qualche faccina sorridente, ma qualche utente ha voluto vedere qualcosa di più "scottante". Il gesto compiuto da Gabriele sembrerebbe apparentemente senza malizia, eppure ha scatenato l'immaginazione di tanti fan. Ultimamente, infatti, un altro dettaglio aveva fatto discutere: entrambi gli attori portano un anello molto simile ad una fede matrimoniale. In merito a tale insinuazione, lo stesso Garko ha dichiarato: "Non sono sposato, ma se mi dovessi sposare a questo anello se ne aggiungerà un altro.

Questo non è la fede per le nozze, ma un anello a cui tengo moltissimo"