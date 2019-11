Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da domenica 17 a sabato 23 novembre confermeranno le nuove discussioni tra Steffy e Hope, alle quali si aggiungeranno altri membri delle rispettive famiglie.

Se la giovane Logan sarà decisa a tenere Taylor lontana dalla vita di Kelly e della bambina in arrivo, la sua storica rivale non avrà alcuna intenzione di darle ascolto, convinta che la madre non rappresenti un pericolo.

Lo scontro si farà particolarmente acceso in vista del Natale, dato che Hope sarà contraria alla partecipazione della Hayes al pranzo a casa di Eric. Tale festività sancirà anche il ritorno a Los Angeles di Maya Avant dopo un lungo periodo trascorso a Parigi insieme a Rick. E la nuova arrivata porterà con sé un'informazione inaspettata, che sorprenderà l'intera famiglia.

Beautiful anticipazioni: Taylor ancora al centro di discussioni

Le anticipazioni di Beautiful dal 17 al 23 novembre si aprono con Brooke e Hope convinte che Taylor sia una persona pericolosa.

Le due Logan si confronteranno anche con Liam al quale chiederanno di tenere l'ex suocera lontana da Kelly e, soprattutto, dalla bambina che sta per nascere. La questione si farà particolarmente tesa e successivamente vedrà nuovamente Brooke litigare con la storica rivale in amore. Questa volta, però, la Hayes avrà una persona pronta a difenderla. Ascoltando tale conversazione, Reese interverrà e dimostrerà di voler aiutare la collega.

Anche Steffy e Hope si renderanno protagoniste dell'ennesimo scontro relativo a Taylor. La Logan, infatti, sarà contraria alla presenza della psicologa in occasione della festa di Natale a villa Forrester. La figlia di Ridge sarà di parere opposto, arrivando a prendere in considerazione la possibilità di non presentarsi all'evento. Sarà la stessa Taylor a spingerla a non restare lontana dalla famiglia per causa sua.

Trame Beautiful 17-23 novembre: Maya e Rick si sono separati

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 17 al 23 novembre, Maya farà inaspettatamente ritorno da Parigi dove diversi mesi or sono si era recata insieme a Rick e a Lizzie. La Avant cercherà di scoprire qualcosa in più sul rapporto tra Xander e Zoe, dopodiché spiegherà a Brooke le ragioni del suo rientro: lei e Rick si sono separati.

La notizia verrà successivamente riportata anche a Julius e Vivienne, i quali apprenderanno come il divorzio tra la figlia e il genero sia ormai imminente. Ma le grandi rivelazioni della settimana non finiscono qui. Steffy, che continuerà a difendere la madre a spada tratta, informerà Liam e Hope di un imminente progetto per il futuro della sua famiglia: adottare una bambina per dare a Kelly una sorellina.

Il suo desiderio, infatti, sarà quello di permettere alla piccola di avere sempre una persona al suo fianco come era accaduto in passato a lei e Phoebe.