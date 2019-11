Prosegue l'appuntamento in prime time su Rai 2 con il reality show Il Collegio, di cui ieri sera è andata in onda la quarta puntata nel corso della quale non sono mancati i colpi di scena. Per i concorrenti di questa quarta stagione prosegue il percorso all'interno del collegio dove devono sottostare alle rigide regole che vengono imposte loro dal preside e dal corpo docenti. Chi non avesse potuto seguire il quarto appuntamento in prime time potrà rivederlo da oggi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay, che in queste settimane è stato completamente rinnovato.

Dove rivedere online il quarto appuntamento con Il Collegio 4

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere la quarta puntata de Il Collegio 4 di ieri sera accedendo al sito web RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente al docu-reality show in onda su Rai 2. Con l'applicazione omonima di RaiPlay, inoltre, sarà possibile riguardare questo nuovo appuntamento in streaming anche dal tablet oppure da cellulare senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

E anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena all'interno del collegio dove abbiamo assistito all'espulsione di due studenti che hanno messo in scena una finta rissa che tuttavia gli è costata cara. Stiamo parlando di Alex e Andrea che hanno organizzato la lite che ha fatto storcere il naso al preside al punto da arrivare a dire che non si era mai vista una cosa del genere in passato: "Certi comportamenti non sono ammessi in collegio".

In un primo momento il Preside, non sapendo che si trattava di uno scherzo, ha scelto di punire i due allievi facendogli fare loro 100 giri di campo. Poi, però, ha deciso di approfondire i motivi che avevano portato Alex ed Andrea ad avere questa rissa in classe e così ha chiesto a Chiara di dirgli la verità.

Andrea e Alex sono stati espulsi dopo la finta rissa

Solo in questa occasione, il Preside ha scoperto che in realtà i due collegiali avevano messo in scena la rissa per fare in modo che venissero cacciati dalla classe e quindi non seguissero il corso.

A quel punto la decisione del preside è stata ancora più dura. Ha scelto, infatti, di non farli andare in gita e di interrogarli su tutto il programma della settimana.

Il risultato finale è stato a dir poco negativo: i due non hanno saputo rispondere alle domande del preside e a quel punto sono stati espulsi da Il Collegio. Il verdetto è stato comunicato in presenza degli altri studenti con alcuni di loro che non hanno trattenuto le lacrime per questa drastica decisione che tuttavia servirà da monito al resto del gruppo per possibili 'bravate' future.