Venerdì 22 novembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta e ultima puntata della terza serie de 'L'Isola di Pietro', la Serie TV che vede come protagonista Gianni Morandi nel ruolo del dottor Pietro Sereni. Grande attesa per la messa in onda del nuovo appuntamento, dove tutti i nodi verranno al pettine e verrà svelata l'identità dell'assassino di Chiara. Gli spoiler svelano inoltre che, il Vice questore Valerio Ruggeri, sarà intenzionato a chiedere il trasferimento.

Isola di Pietro 3, sesta puntata: Monica confessa l'omicidio di Chiara

Continuano senza sosta le indagini per trovare il colpevole dell'omicidio della giovane Chiara.

Dopo aver scartato molti indiziati, alla fine, a sorpresa, una donna si presenterà in commissariato confessando il delitto. Si tratta di Monica, la quale sembrerà però voler coprire qualcuno. Nel frattempo, Elena e Diego, scopriranno che qualcuno si è introdotto nell' archivio reperti della polizia e ha spostato una felpa. Valerio cercherà in tutti i modi di depistare i colleghi.

Intanto Caterina cercherà di recuperare il rapporto con Diego il quale, dopo aver rischiato di perdere Anna, sarà deciso finalmente a fare il genitore della piccola creatura avuta da Chiara.

Anticipazioni puntata del 22 novembre: Valerio chiede il trasferimento

Il rapporto tra Valerio Ruggeri ed Elena starà attraversando un momento difficile, dopo che l'uomo ha voluto prendere le distanze dalla collega, per non farla soffrire. I suoi problemi di salute al cuore infatti, non gli consentono di programmare un futuro, nonostante il commissario nutra dei forti sentimenti per la figlia di Pietro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Ruggeri inoltre cercherà di depistare le indagini di Elena riguardanti l'intrusione nell'archivio prove della polizia e sembrerà voler proteggere la figlia di Monica, Stella.

Intanto Diego sembrerà voler costruire una famiglia con Margherita e la piccola Anna e sarà Pietro a stare vicino a Caterina in questo frangente. Per Valerio giungerà il momento di pensare ad un trasferimento e, solo con la messa in onda della sesta e ultima puntata, si scoprirà il destino del Vice questore.

Questo è molto altro nella puntata finale della terza serie in onda il 22 novembre a partire dalle ore 21:20 su Canale 5, dove vedremo ancora una volta Pietro Sereni tentare di tenere unità non solo la sua famiglia, ma tutta la comunità di Carloforte.

Al momento, non vi sono ancora notizie su una eventuale quarta serie della fortunata fiction tv: le prime tre stagioni hanno riscosso un buon risultato in termini di ascolti, con i telespettatori che si sono sempre più appassionati alle vicende di Pietro e della sua grande famiglia.