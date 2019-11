Che Alessandro Zarino si aggirasse negli studi di Uomini e donne ieri, mercoledì 20 novembre, si vociferava con insistenza nelle ore precedenti alla registrazione del Trono Classico. Le prime anticipazioni che sono trapelale sulla puntata informano il pubblico che il bistrattato ex tronista è tornato davanti alle telecamere per fare un importante annuncio: Maria De Filippi l'ha voluto per fare un corso di crossfit ai nuovi allievi della scuola di Amici.

Zarino torna a U&D dopo le polemiche sulla sua scelta 'forzata'

Dopo che per una settimana non si è parlato d'altro che del trattamento poco rispettoso che è stato riservato ad Alessandro Zarino durante la puntata di Uomini e Donne che è andata in onda pochi giorni fa (quella in cui è stato quasi costretto a scegliere), spuntano in rete delle inaspettate novità riguardanti il ragazzo.

Il blog "Vicolo delle News", nelle prime anticipazioni che ha riportato sulla registrazione odierna del Trono Classico, fa sapere che il napoletano è stato ospite della puntata.

Dopo che alcuni attenti fan avevano fatto caso ad una foto dell'ex tronista in compagnia di un membro della redazione nel backstage, è arrivata la conferma al fatto che lui è stato invitato da Maria De Filippi per un motivo molto importante.

Come si legge in rete in queste ore, Zarino è stato scelto dalla conduttrice per tenere un corso di crossfit ai nuovi allievi della scuola di Amici; Alessandro, dunque, dopo la sfortunata esperienza a U&D (non solo si è beccato il "no" di Veronica Burchielli, ma l'ha vista sedersi sul trono al suo posto), ha avuto un'altra chance nel talent-show di Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Giulio Raselli non ha scelto: confusione in studio

Il ritorno di Alessandro Zarino a Uomini e Donne come ospite non è l'unica interessante anticipazione che è trapelata sulla registrazione del Trono Classico di ieri pomeriggio: nelle scorse ore, infatti, il pubblico presente in studio è stato aggiornato su quello che è successo tra Giulio Raselli e le sue corteggiatrici dopo l'ultima puntata.

Maria De Filippi ha precisato che il tronista non ha ancora fatto la sua scelta come molti pensavano: dopo aver abbandonato la scorsa registrazione per correre a parlare con Giovanna, infatti, il ragazzo è incappato nell'ennesimo litigio.

In settimana, infatti, Giulio ha discusso furiosamente con entrambe le sue spasimanti, che si sono arrabbiate ancora di più quando lui oggi ha comunicato di non avere ancora chiara la sua preferenza.

Giulia e Giovanna, poi, si sono scontrate per tutta la durata della puntata, arrivando ad accusarsi reciprocamente di non essere la persona giusta per Raselli.