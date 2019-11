Una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne è stata registrata venerdì 27 novembre presso gli studi Elios di Roma. Come al solito protagonista assoluto della registrazione è stato Giulio Raselli, sempre più conteso tra le corteggiatrici Giovanna e Giulia. Ampio spazio è stato riservato anche alla collega Veronica Burchielli che, a sorpresa, ha deciso di voler incontrare Alessandro Zarino. Carlo Pietropoli, infine, ha portato in esterna due corteggiatrici. Di seguito i dettagli.

Giulio Raselli porta due volte in esterna sia Giovanna sia Giulia

Le anticipazioni fornite dal sito ''Il Vicolo Delle News'' riportano che la puntata ha avuto inizio partendo dalle vicende che vedono come protagonisti Giulio Raselli, Giovanna Abate e Giulia D'Urso.

Il piemontese ha portato due volte in esterna entrambe le corteggiatrici, ma la padrona di casa Maria De Filippi ha mandato in onda solo gli rvm delle seconde uscite della romana e della salentina, durante le quali il Raselli ha baciato ambedue le ragazze.

La De Filippi, terminati i filmati, ha riportato una segnalazione su Giulia, in cui è stato segnalato ai presenti in studio che il 2 novembre la D'Urso sembra essersi scambiata un bacio in una discoteca con un noto calciatore. La questione non è stata né confermata né smentita dalla diretta interessata la quale è uscita dietro le quinte in lacrime senza però essere seguita dal tronista Giulio che, incalzato da Giovanna, ha dichiarato di non essere ancora pronto per scegliere una delle due pretendenti.

Ospiti della puntata, inoltre, due ex personaggi del programma: si tratta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Nel corso della registrazione, il milanese ha rivelato di aver avuto una frequentazione con Giulia qualche anno addietro.

Veronica turbata per Alessandro Zarino, Pietropoli è uscito con Cecilia e Jessica

Per quanto concerne il trono di Veronica Burchielli, la ragazza ha confessato di essere rimasta delusa dal comportamento di Alessandro Zarino il quale, in base a quanto asserito dal modello napoletano in un'intervista concessa al magazine di Uomini e Donne, avrebbe dovuto scendere a corteggiarla.

Pertanto, la Burchielli ha deciso di voler incontrare Zarino per un confronto definitivo, mettendo in dubbio il suo prosieguo al trono. Tale decisione ha scatenato l'ira dell'opinionista Tina Cipollari che ha additato la bella spezzina come una persona non autentica. La giovane, a tal punto, ha voluto parlare con l'ex tentatore di Temptation Island, ma quest'ultimo ha rifiutato la richiesta della ragazza di tornare nel programma, quindi la tronista ha preferito lasciare momentaneamente il programma per recarsi a Napoli da lui seguita dalle telecamere.

Si passa infine alle esterne di Carlo Pietropoli che è uscito con Cecilia Zagarrigo e Jessica. Si è parlato anche di un'altra sua corteggiatrice, Bruna, che è rimasta per approfondire la conoscenza col tronista seppur quest'ultimo avesse affermato di essere attratto dalla ragazza più mentalmente che fisicamente.

È bene specificare che la messa in onda di questa registrazione verrà trasmessa su Canale 5 tra poche settimane.