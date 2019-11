Arrivano le anticipazioni di Uomini e donne del Trono classico grazie al portale Il Vicolo delle News. La registrazione della nuova puntata si è tenuta oggi, 20 novembre 2019. Alessandro Zarino era in studio ma per altri motivazioni, in quanto parteciperà ad un progetto riguardante Amici 19. Giulio, come sempre, ha dovuto destreggiarsi tra Giulia e Giovanna mentre Veronica è stata attaccata da Tina per il suo poco carattere nel ruolo tra tronista. In studio, sono arrivati poi Daniele e Giulia, che hanno raccontato come procede la loro relazione.

Uomini e Donne ultime anticipazioni oggi: Giulio esasperato da Giovanna e Giulia

Come riporta Il Vicolo delle news, nella nuova puntata di Uomini e Donne registrata oggi 20 novembre, Giulio Raselli ha avuto modo di confrontarsi con la corteggiatrice Giulia, arrabbiata per il fatto che lui non sia andato a cercarla. Il Raselli ha invece raggiunto Giovanna dopo la scorsa puntata, con la quale però ha litigato in modo piuttosto acceso.

Secondo Giovanna, Giulio non proverebbe abbastanza interesse nei suoi confronti. Le due rivali finiscono per discutere tra loro e il tronista, esasperato, intima loro di andarsene se non riescono a risolvere i loro problemi.

Successivamente, Maria Di Filippi introduce il trono di Veronica, fresca di 'nomina' dopo il due di picche rifilato ad Alessandro Zarino. La sua titubanza fa infuriare Tina, che le rimprovera di non mostrare abbastanza carattere.

Veronica controbatte facendo notare alla Cipollari che, dopo la scelta, Alessandro è letteralmente sparito, non facendo altro che confermare i suoi dubbi. Dunque, dove starebbe tutto questo interesse che professava per lei? Veronica questa settimana è uscita con cinque corteggiatori, ma in studio vengono mostrate solo le esterne di Michele e Lorenzo.

Daniele e Giulia ospiti nella nuova puntata del Trono Classico

Le ultime anticipazioni di Uomini e Donne del trono classico proseguono con una gradita sorpresa per i fan del programma.

Maria De Filippi fa infatti entrare i due ospiti, Daniele e Giulia. La loro storia va a gonfie vele, tanto da andare a convivere. Giulia tifa per Giovanna, secondo lei sarebbe la ragazza giusta per il Raselli, al contrario di Giulia, che secondo lei sarebbe eccessivamente 'moscia'. Daniele invece non è intervenuto, salvo confermare che le cose con la sua fidanzata vanno molto bene. La nuova puntata del trono classico si è chiusa con un breve accenno al tronista Carlo, che ha detto di aver portato fuori Cecilia, Chiara e Bruna.

Jessica ha voluto sapere la motivazione per la quale non è stata scelta, ricevendo un secco ''Non mi andava''.