Manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip: il conduttore Alfonso Signorini ha regalato al pubblico un'interessante anticipazione sul cast che lui e gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Interpellato da Piero Chiambretti (durante CR4, La Repubblica delle Donne) sui personaggi che i primi di gennaio varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, il direttore ha fatto sapere che la quarta edizione del reality, dedicato alle celebrità, sarà animata da un cast "veramente vip".

Conto alla rovescia per il nuovo GF Vip

7 gennaio 2020: è questa la data in cui è previsto il debutto della quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che vedrà l'esordio alla conduzione di Alfonso Signorini, che in passato ha rivestito il ruolo di opinionista. Ieri, durante il suo intervento a "CR4 - La Repubblica delle Donne", il direttore ha dato un'importante anticipazione sul cast che sarà presentato al pubblico di Canale 5 tra poco più di un mese.

Alla domanda diretta di Piero Chiambretti su cosa devono aspettarsi i telespettatori, il nuovo padrone di casa del reality Mediaset ha detto: "È da prima dell’estate che sto lavorando, mi faccio un mazzo tanto, perché firmo anche il programma e quindi sono proprio dentro al cast, ho voluto scegliere insieme a tutti gli altri miei colleghi".

"Con il bilancino stiamo scegliendo. Stiamo facendo secondo il mio punto di vista. Le do questa anticipazione: un Grande Fratello Vip veramente vip, dove la gente non deve più chiedersi ‘ma questo chi è'?", ha aggiunto il presentatore su Rete 4.

Dopo anni in cui la partecipazione nella Casa più spiata d'Italia ha fatto prevalere la presenza di "figli di", soubrette e modelle/i pressoché sconosciuti, pare sia finalmente arrivato il momento di vedere dei personaggi davvero famosi, alle prese con le difficoltà della convivenza forzata in uno spazio ristretto.

Gli opinionisti ufficiali: Pupo e Wanda Nara

Per non rovinare l'effetto sorpresa, ovviamente Signorini non ha svelato l'identità di neppure uno dei personaggi che a gennaio entreranno nella Casa del Grande Fratello. I siti di Gossip hanno fatto tante ipotesi su chi potrebbe accettare di partecipare al reality di Canale 5, ma nessuna di questa è ancora stata confermata dagli addetti ai lavori.

L'unica certezza che a oggi si ha sul cast è quella sugli opinionisti: Signorini, infatti, ogni settimana sarà affiancato da due colleghi molti diversi tra loro, che promettono già scintille.

Nel primo promo ufficiale che è stato mandato in onda ieri sera a "CR4 - La Repubblica delle Donne" si vede il presentatore interagire con Pupo e Wanda Nara: saranno questi ultimi ogni settimana a commentare le "gesta" dei concorrenti, le nomination e le preferenze che il pubblico esprimerà attraverso il televoto.