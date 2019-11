Notizia che sta tenendo banco sul web è lo scontro tra Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, e sua figlia Gaia che, con il passare delle ore, sta diventando sempre più acceso e caldo. La Tavassi, arriva ad un gesto estremo: ha deciso, infatti di bloccare la figlia su Instagram. La romana ha partorito Gaia all’ età di diciassette anni, quando era legata al suo ex compagno Remo. Per Guendalina, l’attacco della figlia Gaia è un fulmine a ciel sereno. Si trova in vacanza a Tenerife con il marito, i figli e alcuni amici, quando Gaia inizia a pubblicare una serie di Instagram Stories in cui attacca pesantemente la mamma, accusandola di essere poco presente nella sua vita.

L’opinionista di Domenica Live non ha ancora risposto alle accuse della figlia; sembrerebbe, però, aver lanciato delle frecciatine rivolte proprio a lei: ’Preferisco ridere anziché piangermi addosso’, tuona la Tavassi.

Gaia si sfoga con i suoi followers: 'È tutto vero, non lo faccio per visibilità’

Intanto la figlia di Guendalina Tavassi, nel caos del web, porta avanti le sue accuse. Secondo lei, la mamma è un cattivo esempio. Dice, nonostante tutto, di amare sua madre, ma di essere arrivata ad un punto di non ritorno: ’Quando è troppo è troppo...

è facile fare la famiglia perfetta su Instagram...la realtà è diversa’. Secondo alcuni, dietro tutto questo ci sarebbe una chiara volontà da parte di Guendalina e di Gaia, di far discutere e creare caos sul web, in modo tale da andare in televisione, nei programmi di Barbara d’Urso, in cui la Tavassi è storica opinionista. Gaia risponde anche a queste persone, confermando il fatto che dietro le sue accuse non ci sia niente di falso e che con questi argomenti non si scherza.

Guendalina non sarebbe una mamma presente

Ovviamente Gaia ben sa che quella che sta attaccando sui social è sua mamma, colei che l’ha messa al mondo e l’ha cresciuta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Tanto che, in una storia Instagram, dice che: ’L’ultima cosa che avrei voluto fare è spu....arla, ma sono stata costretta’. Gaia adotta dei toni pesanti con l’opinionista di Domenica Live. Accusa l’influencer di essere una mamma non presente, che non ha mai tempo per lei; le poche volte che la vede, lei la ignora. Guendalina, secondo la ragazza, sta sempre al telefono o esce. Addirittura, la Tavassi non proverebbe alcun amore e affetto per la primogenita. Secondo Gaia, la mamma, è ossessionata solamente dal prendere like, e dall’avere followers.

Vuole mettersi in competizione con le sue amiche, per rifarsi ogni giorno qualcosa. Il gesto di Guendalina, cioè bloccare la figlia su Instagram, nonostante le dure parole dette da Gaia, è, in ogni caso, molto forte. Sicuramente la faida tra mamma e figlia è destinata a continuare.