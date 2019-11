Stando a quanto riportano le anticipazioni delle prossime puntate italiane della soap opera Una vita, negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 10 al 15 novembre Padre Telmo verrà condannato dal tribunale ecclesiale, giungerà in Calle Acacias il figlio della domestica Carmen, Raul, e Pena valuterà di lasciare la città per un anno intero.

Padre Telmo condannato dal tribunale ecclesiastico

Gli spoiler della soap spagnola ci anticipano che il perfido Samuel porterà a compimento il suo piano contro Padre Telmo: l'Alday avrà escogitato uno stratagemma per far sembrare agli occhi degli abitanti del quartiere che il prete abbia violentato Lucia Alvarado.

Quest'ultima non ricorderà cosa sarà successo, ma si lascerà manipolare dal giovane e testimonierà contro il parroco, il quale verrà condannato ad abbandonare il civico 38 per recarsi a Karthum. I colpi di scena, tuttavia, non tarderanno ad arrivare perché il Martinez stringerà un misterioso accordo per evitare di trasferirsi in Africa.

Padre Telmo tornerà quindi ad Acacias e il suo ritorno farà andare su tutte le furie il perfido Samuel.

Costui avrà in serbo un altro piano per liberarsi del reverendo, servendosi della sua ex fidanzata Alice Villanueva per convincere Lucia a stargli lontano. Il cattivo della soap riuscirà nel suo intento poichè l'Alvarado inizierà a trattarlo con freddezza. Stanca a causa della situazione venutasi a creare, la ragazza ventilerà l'ipotesi di abbandonare per un periodo la cittadina e trascorrere qualche giorno a Salamanca.

A Calle Acacias arriva Raul, il figlio di Carmen

Contemporaneamente a quanto accadrà tra Samuel, Lucia e Padre Telmo, nel quartiere di Acacias 38 arriverà un nuovo personaggio: si tratta di Raul, il figlio di Carmen. Il fanciullo, non appena capirà che la madre è passata dall'essere signora ad una semplice domestica andrà su tutte le furie e non si capaciterà su come la genitrice possa accettare una vita simile.

Il figlio dell'inserviente si darà così alla fuga e troverà rifugio in canonica, dove conoscerà Ursula che si prenderà cura di lui. Scoperto dove si trova il ragazzo e sapendolo in compagnia di Ursula, la Sanrujo proibirà categoricamente alla Dicenta di continuare ad accudire Raul, il quale comincerà a vedere con occhi diversi la madre, anche se non saprà come dimostrarglielo.

Incomprensioni tra Pena e Flora

Le puntate italiane di Una Vita che andranno in onda dal 10 al 15 dicembre vedranno come protagonisti anche i fidanzatini proprietari della Deliciosa, Flora e Pena: quest'ultimo si mostrerà scostante nei confronti dell'amata che vorrebbe realizzare il sogno di diventare un'attrice.

La Barbosa, inoltre, troverà un anello all'interno della giacca del Cervera e sarà certa che il fidanzato le chiederà ben presto di sposarlo.

Nulla di più lontano dalla verità: Pena riceverà la proposta di entrare a far parte di una spedizione di carattere scientifico iniziata dal padre Cesar, motivo per il quale potrebbe portarlo ad allontanarsi dal quartiere per un anno. Come reagirà Flora? E Pena, deciderà di partire o di rimanere affianco alla fidanzata?