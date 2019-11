Prosegue su Canale 5 l'appuntamento di successo con la soap opera 'Una vita' che vedremo in onda anche la prossima settimana, ovvero dal 2 all'8 dicembre 2019: andrà in onda una nuova serie di episodi che si preannunciano imperdibili. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Padre Telmo si troverà ad indagare su alcune opere d'arte e farà una scoperta che lo lascerà senza parole. Celia, invece, deciderà di prestare aiuto a delle persone che saranno vittime di una terribile inondazione.

Una Vita, anticipazioni 2-8 dicembre: Raul coinvolto in una rapina

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana di 'Una Vita', in onda fino all'8 dicembre su Canale 5, rivelano che Javier continuerà a manipolare la mente di suo figlio Raul, il quale si lascerà ammaliare dalle sue parole, nonostante gli avvertimenti della mamma, che cercherà in tutti i modi di metterlo in guardia.

Intanto l'uomo, di nascosto da suo figlio, continuerà a mettere alle strette Carmen: vuole al più presto la somma di denaro che le ha dato. La ragazza, però, si troverà in grandissima difficoltà perché al momento non dispone di quei soldi per saldare il suo debito e così Javier non perderà occasione per ricattarla. Gli spoiler della soap opera spagnola di Canale 5, infatti, rivelano che Javier le chiederà di compiere una rapina in casa Alday.

Una richiesta a dir poco scioccante, alla quale però Carmen deciderà di non sottrarsi anche se vorrà che suo figlio resti fuori da tutta questa vicenda.

Tuttavia Javier non rispetterà il patto che ha stipulato con Carmen e infatti anche Raul sarà coinvolto in questa rapina.

Occhi puntati anche sul nuovo laboratorio di restauro di Lucia, il quale riuscirà ad ottenere un grandissimo successo. Ad un certo punto, poi, Samuel informerà la donna che, per qualche giorno, dovrà assentarsi dal paese per portare a termine un'altra missione. Dovrà recuperare un quadro che successivamente Lucia dovrà restaurare. Nel momento in cui tornerà ad Acacias con il quadro, però, Padre Telmo farà una scoperta a dir poco clamorosa.

Il religioso, infatti, si renderà conto che quell'opera in realtà è stata falsificata da Vicente

Clelia aiuterà le vittime di un'inondazione

Le anticipazioni di Una Vita fino all'8 dicembre, inoltre, rivelano che Celia verrà messa al corrente di una situazione che le causerà un grande dispiacere. La donna, infatti, scopre che nel quartiere di Tan c'è stata una pesantissima inondazione e che molte case sono state distrutte. A quel punto, quindi, la donna deciderà di compiere un gesto di grande altruismo: aprirà le porte della sua abitazione per accogliere le persone che hanno perso tutto in seguito a questa sciagura.