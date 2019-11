La soap Un posto al sole tornerà in onda oggi 28 novembre su Rai 3, a partire dalle ore 20:45. L'appuntamento odierno ripartirà inevitabilmente dall'arrivo di Mia a casa di Vittorio, per rimproverarlo del poco impegno nel riconquistare Alex. La piccola di casa Parisi inviterà il ragazzo a compiere altre mosse e l'occasione per lui potrebbe essere perfetta grazie all'incontro alla radio con Andrea Sannino, il famoso cantante neo-melodico napoletano. La puntata concederà spazio anche al faccia a faccia di Diego e Jacopo Leone: il giovane Giordano metterà le cose in chiaro con il ragazzo, dopo avere scoperto che è stato lui ad investire il padre.

Ma se lui non avrà dubbi a tal proposito, ben diverso sarà l'atteggiamento di Raffaele e Niko, i quali non sapranno se credere ai ricordi di Diego. Le novità del giorno riguarderanno anche Giulia e Angela, oltre che Nunzia, la loro collaboratrice al Centro di Ascolto.

Un posto al sole anticipazioni: un confronto - scontro alla radio per Vittorio

I consigli di Mariella hanno avuto effetto con Vittorio nella puntata di Un posto al sole trasmessa ieri 27 novembre. Il giovane Del Bue, infatti, ha deciso di lottare per farsi perdonare da Alex, anche se la sua prima mossa non ha avuto l'esito da lui sperato.

Un'importante novità in tal senso arriverà stasera quando Vittorio avrà la possibilità di conoscere alla radio il cantante Andrea Sannino con il quale avrà un divertente incontro-scontro. Ma proprio l'artista neo-melodico potrebbe correre in suoi aiuto per riconquistare Alex, nonostante la freddezza che quest'ultima continuerà ad avere nei confronti del suo ex. Oltre alle vicende del figlio di Guido, più che mai impegnato nel dimostrare i suoi sentimenti per la giovane Parisi, l'appuntamento di oggi 28 novembre darà spazio a Nunzia, la donna delle pulizie al Centro di Ascolto di Angela e Giulia. Arriverà il momento di scoprire qualche dettaglio in più su di lei e sull'identità della figlia.

Trame Un posto al sole, giovedì 28/11: l'iniziativa di Diego Giordano

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata odierna, Diego si troverà faccia a faccia con Jacopo al quale rivelerà di sapere che è stato lui ad investire Aldo Leone. Successivamente, il giovane Giordano prenderà un'iniziativa che potrebbe rivelarsi prorompente: prenderà contatti direttamente con l'avvocato investito? Mentre lui sembrerà deciso a provare la sua innocenza, Niko e Raffaele si troveranno a discutere dei ricordi ritrovati del loro parente.

Zio e nipote non sapranno se dare credibilità agli stessi, esprimendo la propria preoccupazione per i recenti sviluppi. Le diverse vedute nei confronti di Bianca e della sua nuova maestra continueranno ad essere motivo di attrito tra Angela e Giulia alla Terrazza.