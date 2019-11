Le puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 2 all'8 dicembre concederanno ampio spazio all'avvicinamento tra Padre Telmo e Lucia. L'occasione sarà data da un'epidemia, scoppiata in seguito ad un'inondazione, che rischierà di causare morti e sofferenze e che evidenzierà tutta la generosità del sacerdote. La giovane Alvarado sarà impressionata dalla sua bontà e, nonostante l'esitazione iniziale, finirà per dare una mano ad arginare l'emergenza, aiutando i bisognosi anche dal punto di vista economico.

Il fatto non sfuggirà all'occhio attento di Samuel, preoccupato di perdere l'unica opportunità per pagare i suoi debiti con l'usuraio Jimeno Batan. Per tale motivo, nelle trame di inizio dicembre, l'Alday arriverà a proporre a Lucia di fuggire insieme da Acacias 38 per contrarre matrimonio lontano dal quartiere. Anche questa volta, però, dovrà fare i conti con una nuova delusione.

Una Vita anticipazioni: Padre Telmo in prima linea per i bisognosi

Una nuova epidemia irromperà nel quartiere di Acacias 38 nel corso delle puntate di Una Vita in onda ad inizio dicembre.

A restare coinvolti saranno gli abitanti della Buca, pseudonimo per il quartiere dell'Hoyo, che aveva dato i natali a Tano (figlio adottivo di Felipe e Celia). Le anticipazioni rivelano che Padre Telmo deciderà di offrire i locali della canonica ai bisognosi, facendo in modo di separare i malati dalle persone ancora sane. Lucia cercherà di prendere le distanza da lui, ancora scossa dai sospetti portati alla ribalta da Samuel, ma nulla potrà quando i due si troveranno comunque a collaborare per frenare l'emergenza.

Tale avvicinamento non passerà di certo inosservato agli occhi dell'Alday che non avrà alcuna intenzione di perdere parte del denaro sul quale ha messo gli occhi. Per tale ragione, il villain arriverà a proporre alla ricca ereditiera di fuggire insieme per contrarre matrimonio lontano da Acacias 38. Lei, però, rifiuterà una simile mossa.

Trame Una Vita inizio dicembre: un viaggio per Samuel e Lucia

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dal 2 all'8 dicembre rivelano che Lucia sarà respinta dal vicinato dopo l'uscita di un articolo dal titolo “Tutta la verità sui marchesi di Válmez”.

Anche Celia e Felipe criticheranno il silenzio della loro parente ma lei confermerà le sue origini peccaminose. Successivamente, Lucia chiederà un prestito per pagare la ristrutturazione delle case distrutte dall'inondazione della Buca e Jimeno Batán informerà Samuel delle intenzioni della giovane donna. Sarà a questo punto che Samuel tenterà il tutto per tutto per allontanarla da Acacias 38, proponendole un viaggio di lavoro a Toledo.

Felipe, a sorpresa, approverà tale richiesta.