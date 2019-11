Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", ambientata in un'immaginario quartiere cittadino della Spagna dei primi del 900 chiamato Acacias 38. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 novembre 2019. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sulle indagini condotte da Telmo per scoprire le malefatte di Samuel, sulla partenza di Pena da Acacias e sulla morte di Gutierrez.

Telmo convoca Alicia in parrocchia

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Flora rifiuterà di accettare la decisione di Pena di lasciare la Spagna per intraprendere una spedizione scientifica che lo porterà nel continente africano. Il proprietario della scuola di disegno, Venancio, farà delle avance molto esplicite a Susana, mentre padre Espineira cercherà di convincere Samuel ad allearsi con lui per sottrarre a Lucia tutta la sua eredità.

Carmen scoprirà che Raul ha rubato una statuetta a casa di Samuel e farà una ramanzina al figlio per evitare che da grande possa diventare un delinquente come suo padre. Telmo deciderà di convocare, tramite Ursula, Alicia in canonica, per chiederle come mai sta diffondendo notizie false sul suo conto. Giunta in canonica, la donna giustificherà le sue malefatte confessando al religioso di essere stata pagata da Samuel per diffamarlo davanti a tutti.

Carmen chiederà a Servante di assumere Raul come aiuto portinaio, mentre Trini chiederà a padre Telmo di celebrare una messa speciale, per evitare che suo figlio possa nascere con i capelli rossi.

Pena parte

Venancio inviterà Susana e Rosina a partecipare ad alcune lezioni speciali di disegno, ma le due donne declineranno l'invito. Pena deciderà di partire per il Sud Africa, nonostante Flora continui ad opporsi alla sua decisione.

Il giovane, infatti, lascerà Acacias senza salutare la fidanzata, affidando soltanto ad Antonito una lettera da consegnare alla sua amata. Nel frattempo, Telmo riuscirà a rintracciare il cocchiere che condusse lui e Lucia alla chiesetta abbandonata dove furono drogati - Gutierrez - a cui chiederà se per caso Samuel ha corrotto anche lui. L'uomo non risponderà subito alle domande del religioso, ma gli darà appuntamento in un luogo tranquillo per raccontargli tutto quello che successe veramente il giorno in cui Samuel sorprese lui e Lucia in chiesa.

Purtroppo però, Gutierrez non arriverà mai all'appuntamento con Telmo in quanto verrà intercettato ed ucciso da qualcuno, che lascerà il suo cadavere in una carrozza nel bel mezzo di calle Acacias. Nel frattempo, Carmen si preoccuperà moltissimo quando si renderà conto che Raul è sparito, mentre Alicia troverà ospitalità da Celia e Felipe.