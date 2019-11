Dopo la nascita della piccola Bianca, un nuovo lieto evento attende Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bennardo. intervistato dal settimanale Nuovo Tv, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne ha dichiarato che il 2020 porterà con sé i fiori d'arancio.

Il calciatore, infatti, dopo essere diventato papà della sua prima figlia femmina - aveva già due figli maschi nati da una precedente unione - pare intenzionato a regolarizzare la sua relazione con l'ex dama. I due, dopo alti e bassi, hanno finalmente trovato un punto d'equilibrio ed entrambi vogliono che si a per 'per sempre'.

Sossio: 'E' nei nostri programmi convolare a nozze'

'Sono certo che il 2020 sarà l'anno giusto per il matrimonio. Io e Ursula lo stiamo già pianificando': con queste parole Sossio ha confermato che ben presto lui e la Bennardo diventeranno marito e moglie. La convivenza tra i due procede a gonfie vele e dopo l'arrivo della "principessa" di casa non ci sono più impedimenti per poter coronare il loro sogno d'amore.

In pochi avrebbero scommesso sulla storia d'amore che unisce i due ex volti noti del trono over di Uomini e Donne, ma abbattendo ogni pregiudizio, Ursula e Sossio sono più innamorati che mai.

'La data non c'è ancora, ma è nei nostri programmi futuri convolare a nozze', ha poi aggiunto Sossio a Nuovo Tv, a scanso di ogni equivoco. Insomma, entrambi puntano all'altare, ma ogni dettaglio è da definire.

Nel frattempo la coppia si sta impegnando per poter donare un futuro solido alla loro famiglia allargatissima, infatti anche Ursula ha tre figli maschi nati dal suo precedente matrimonio. La coppia, che condivide tutto, sta inoltre per lanciare una propria linea di abbigliamento per bambini.

Aruta: 'Le fedi? Un regalo per la fatica della donna'

Un'unione, quella di Sossio e Ursula, che sembra procedere senza impedimenti e con grande sintonia, sia dal punto di vista della vita privata che sotto quello della vita lavorativa.

Sossio ha raccontato, durante l'intervista, di aver voluto festeggiare la nascita di Bianca con il dono alla sua compagna di due fedi con sopra inciso proprio il nome della loro bambina tanto desiderata.

'Le indossiamo già, è un rituale della mia Napoli', ha detto Sossio per spiegare il significato del regalo fatto dopo il parto alla Bennardo. 'E' un regalo per la fatica della donna che mi ha reso papà', ha poi proseguito Aruta, emozionato all'idea di poter crescere un piccolina.

Insomma, pare che le incomprensioni, come quelle che stanno vivendo oggi Ida e Riccardo, che avevano avuto la meglio durante i primi momenti di conoscenza dei due, siano ormai acqua passata. Ora tutte le loro energie sono concentrate per rendere felici i loro figli.