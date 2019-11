Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera scritta da Bradley Bell trasmessa per la prima volta il 23 marzo 1987 sulla Cbs. Le trame in onda a metà novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester attraverserà un periodo buio dopo il fallimento del suo matrimonio con Brooke. Lo stilista, infatti, scoprirà tutte le malefatte di suo figlio Thomas, tanto da confidare a Steffy di sentirsi in colpa per averli abbandonati nel momento del bisogno.

Beautiful: Ridge scopre la proposta indecente di Thomas

I rimpianti di Ridge saranno al centro degli appuntamenti americani in onda attualmente sulla Cbs. Le anticipazioni di Beautiful, trasmesse a novembre rivelano che lo stilista entrerà in crisi dopo aver scoperto l'ultimo piano di Thomas (Matthew Atkinson).

Scendendo nel dettaglio, il Forrester e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) apprenderanno che il loro congiunto ha fatto una proposta indecente a Hope.

Il padre di Douglas, infatti, ha accettato di firmare i documenti dell'affido di Douglas, in cambio di una notte d'amore con la Logan. Una scoperta, che ferirà moltissimo il figlio di Rick e la sorella che si troveranno a dover fronteggiare questa situazione. Per questo motivo, padre e figlia cominceranno a parlare dei motivi che hanno spinto Thomas a comportarsi in questo modo.

Il Forrester confessa a Steffy di non essere stato un buon padre

Gli spoiler di Beautiful in onda a novembre in America, svelano che il Forrester e Steffy si renderanno conto che il comportamento di Thomas non è razionale dopo che aveva ceduto i diritti di suo figlio Douglas pur di trascorrere una notte in compagnia dell'ex moglie.

Ed ecco che Ridge confesserà di avere dei rimpianti, tanto da temere di non essere stato un buon genitore per lui. In questo frangente, inviterà la figlia a di diventare un madre migliore di lui. In pratica, lo stilista si sentirà in colpa per quello che hanno affrontato i suoi figli nel corso degli anni.

Dopodiché Ridge (Thorsten Kaye) si recherà da Shauna (Denise Richards) dove ammetterà di sentirsi colpevole nei confronti delle malefatte del primogenito.

Qui la Fulton cercherà di infondergli coraggio, tanto da invitarlo a smetterla di punirsi inutilmente. Un nuovo incontro che avvicinerà notevolmente i due personaggi, tanto da ipotizzare una nuova love story.

Dal'altro canto, Steffy si metterà alla ricerca del fratello, al momento scomparso nel nulla. La donna, infatti, sarà sempre più preoccupata per quest'ultimo, visto che ha fatto perdere le proprie tracce durante un'incontro con Hope (Annika Noelle) nell'azienda di famiglia.

Possiamo svelare che l'uomo è in realtà vivo, pronto a tutto pur di vendicarsi delle Logan.