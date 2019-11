Non è la prima volta che alcuni personaggi di Uomini e donne finiscono nel mirino di Karina Cascella che, anche se non è più un'opinionista della trasmissione, è sempre pronta a dire il suo parere a riguardo. Dopo aver criticato duramente Rosa Perrotta e Teresa Cilia in difesa della sua amica Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, questa volta la sua attenzione si è concentrata su una dama del Trono Over: Barbara De Santi.

Quest'ultima, durante le puntate, si scaglia spesso contro Gemma Galgani, che Karina ha prontamente difeso fino al punto di dare della 'str...' a Barbara. Galeotto fu il ballo chiesto dalla De Santi a Juan Luis, cavaliere che si è presentato proprio per la Galgani.

Karina Cascella contro Barbara De Santi

Nelle ultime puntate del Trono Over che sono andate in onda su Canale 5, Barbara ha chiesto di ballare con Juan Luis, motivando la sua richiesta dicendo che ha sempre ballato latino-americano e che, siccome il cavaliere ha origini venezuelane, era curiosa di testare il suo talento nel ballo.

Gemma Galgani non ha preso affatto bene la cosa. La richiesta di Barbara non è piaciuta molto neanche a Karina Cascella che, tramite le storie di Instagram, ha espresso tutta la sua solidarietà per Gemma Galgani, giudicando molto pesantemente il comportamento di Barbara. Karina non le ha mandate certo a dire, anzi è arrivata ad insultare la De Santi, definendola una "str...". Secondo Karina, la dama avrebbe davvero esagerato e non ha apprezzato per niente il comportamento che ha avuto nei confronti di Gemma.

La Cascella ha specificato che Tina Cipollari prende in giro la Galgani ironicamente, con siparietti che ormai fanno parte della trasmissione. A detta sua, invece, il comportamento di Barbara sarebbe stato davvero scorretto e fuori luogo.

Barbara ha subito risposto alle accuse di Karina

Dopo gli appellativi usati da Karina nei suoi confronti, la De Santi non poteva certo far finta di nulla e, proprio per questo, la sua risposta non si è fatta attendere.

Sempre tramite Instagram, la dama del Trono Over ha deciso di rispondere all'ex opinionista di Uomini e Donne, ricordando la serata in cui le due si erano conosciute. Barbara De Santi ha spiegato che quella sera, Karina aveva espresso molta simpatia nei suoi confronti e che, proprio per questo motivo, si meraviglia di essere stata insultata per un semplice ballo. Barbara ha aggiunto: ''Pensavo fossi più intelligente'', riferendosi alla Cascella.

Lo scontro social tra le due sembra non voler finire così facilmente, visto che entrambe hanno un carattere piuttosto forte. Chissà se Karina risponderà nuovamente a Barbara.