Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, una delle soap opera più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate in onda dall'1 al 7 dicembre su Canale 5, rivelano che Hope Logan diventerà mamma durante il suo soggiorno sull'Isola di Catalina, mentre Liam Spencer sarà costretto a rimanere a Los Angeles per prendersi cura di Kelly, affetta da una brutta influenza.

Beautiful, puntate 1-7 dicembre: Hope parte, Kelly sta male

Interessanti colpi di scena movimenteranno le vicende della soap opera americana.

Le anticipazioni di Beautiful in onda da domenica 1 a sabato 7 novembre 2019, rivelano che Hope salirà su un areo con destinazione Catalina, mentre Liam correrà da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dopo l'arrivo di una sua telefonata disperata. Qui scoprirà che sua figlia Kelly ha contratto una febbre elevata, tanto da rimandare la partenza. Intanto la Logan raggiungerà l'albergo, che ha prenotato per il weekend d'amore prima di diventare madre.

A Los Angeles, lo Spencer deciderà di raggiungere la moglie, se le condizioni meteo non proibissero il decollo degli aerei.

Il figlio di Bill, a questo punto, chiamerà l'amata, che entrerà in travaglio proprio durante la loro telefonata. In questo frangente, Hope (Annika Noelle) apparirà molto preoccupata, visto che la figlia sta per nascere in largo anticipo, tanto da prendere i contatti con l'unica clinica disponibile sull'Isola di Catalina.

Liam chiede aiuto a Bill

In clinica, il dottor Reese apparirà disponibile a seguire la Logan durante tutte le fasi del parto, che si prospetterà al quanto difficile. Intanto Liam (Scott Clifton) preoccupato per la sorte di madre e figlia, chiederà a suo padre Bill di mettergli a disposizione l'elicottero di famiglia in quanto non vuole perdersi la nascita della bambina.

Durante il travaglio, Hope chiamerà lo Spencer che gli farà presente di essere sola e disperata. Ma ecco che la donna sarà trasportata in sala parto per dare alla luce la sua primogenita.

La Logan sviene dopo aver partorito una bambina

Le trame di Beautiful in onda prossima settimana (1-7 dicembre), rivelano che Buckingham riceverà una telefonata da parte di un individuo che minaccerà di far del male a Zoe, se non salda il suo debito di gioco. Intanto, la Logan metterà al mondo una stupenda bambina, per poi perdere i sensi, sfinita dalla sofferenza.

Dall'altro canto, Liam farà di tutto per raggiungere al quanto prima il capezzale della sua giovane sposa. Ci riuscirà? In attesa di saperlo come si evolverà questa story-line, si ricorda che la soap opera di Bradley Bell va in onda tutti i giorni su Canale 5 e in replica in streaming su 'Mediaset Play'.