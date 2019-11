Il mid-season finale della Serie TV The Walking Dead ha lasciato a bocca asciutta i fan. E lo dicono anche gli ascolti che, soprattutto in questa stagione, sono rimasti sempre molto bassi. L'uscita di scena del protagonista della serie tv, lo sceriffo Rick, ha impoverito la serie tv che, sebbene abbia introdotto altri villain come Alpha, non riesce a decollare.

Riassunto The Walking Dead 10x08

L'ottavo episodio della decima stagione di The Walking Dead parte bene, cercando di spiegare come Dante si sia intrufolato tra le mura di Alexandria senza essere riconosciuto da Lydia, figlia di Alpha.

Il giovane era stato arruolato da Alpha, capo dei Sussurratori, con lo scopo di diventare gli occhi e le orecchie di Alpha all'interno di Alexandria. Fingendosi un sopravvissuto che sfugge ad un attacco zombie, riesce ad essere accolto dagli abitanti di Alexandria e a divenire il braccio destro di Siddiq, il medico della comunità. Ma ha dovuto ucciderlo perchè lui aveva scoperto la sua vera identità. Rosita chiede a Dante dove sia Siddiq e questo mente, dicendole che è uscito per un controllo su un paziente: la donna non si fida e così parte una lotta tra lei e Dante, mentre Siddiq, ormai zombie, esce dalla stanza e cerca di mordere sua figlia Coco.

Sarà proprio Rosita a piantargli un colpo nel cervello, ponendo fine alla sua vita di errante. Dopo un primo tentativo della comunità di tirare fuori quante più notizie da Dante, sarà Gabriel, il prete, a ucciderlo nella cella di Alexandria, vendicando la morte di Siddiq.

Sull'altro fronte, quello di Oceanside, Michonne e gli altri incontrano un nuovo personaggio, Virgil: l'uomo non chiede loro niente, solo una barca per poter tornare alla sua comunità che si trova su un isolotto con una base navale.

In cambio promette a Michonne di fornirle tutte le armi necessarie a sconfiggere i loro nemici, i Sussurratori: dopo aver salutato tutti, compresa la piccola Judith, Michonne parte sull'imbarcazione con Virgil.

L'episodio si conclude, invece, con il gruppo di Carol e Daryl, partiti insieme ad altri personaggi alla ricerca di Lydia: in realtà, il vero scopo è quello di trovare ed uccidere Alpha. Durante le ricerche, Carol la intravede tra le fronde e inizia a seguirla. Dietro di lei vanno tutti gli altri, ma non sanno che il capo dei Sussurratori ha teso loro una trappola: sul finale l'intero gruppo cade in una caverna profonda circondata ad un livello inferiore da migliaia di erranti assetati di carne umana.

Quando ricomincia The Walking Dead?

La serie tv tornerà a febbraio 2020 su Fox con la seconda parte della decima stagione. Nel frattempo, i fan non risparmiano critiche al personaggio di Carol il quale, sebbene sia nel cast dalle prime stagioni, è risultato troppo fragile e sciocco nel cadere nella trappola di Alpha, mettendo a rischio la vita degli altri. Sul destino di Michonne ci sono anche le prime congetture: la donna con la katana potrebbe non fare ritorno nel cast, restando quindi su quell'isola, o potrebbe invece rappresentare il punto di forza per sconfiggere i Sussurratori.