Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera in onda da oltre trent'anni sul canale del Biscione. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, svelano che Hope Logan non riuscirà a combattere contro rimorsi di coscienza per quanto accaduto a Thomas Forrester. Per questo motivo la giovane deciderà di raccontare tutta la verità alla madre Brooke, la quale le offrirà il suo sostegno in questa drammatica vicenda.

Beautiful: la presunta morte di Thomas

Nuovi colpi di scena terranno col fiato sospeso i fan delle vicende della soap ambientata a Los Angeles. Le anticipazioni di Beautiful delle puntate trasmesse a novembre in America si soffermano sulle conseguenze della caduta di Thomas. Tutto avrà inizio quando il giovane finirà all'interno di una vasca di acido dopo una violenta lite con Hope (Annika Noelle).

Proprio quest'ultima aveva cercato di liberarsi dalla sua stretta in seguito a un tentativo di approccio finito male. La Logan, a questo punto, si precipiterà sul luogo della tragedia, sperando di trovarlo ancora in vita.

Peccato che il Forrester sia svanito nel nulla. Per questo motivo, la madre di Beth crederà di aver ucciso il figlio di Ridge, sebbene i fan siano convinti che sia riuscito a mettersi in salvo.

Ebbene sì, Thomas potrebbe tornare per meditare una vendetta nei confronti dell'ex moglie. Dall'altro canto quest'ultima, devastata da quanto accaduto, correrà subito da sua madre Brooke (Katherine Kelly Lang), sperando in una parola di conforto.

Hope confessa alla madre di aver ucciso il Forrester

Le trame di Beautiful in onda attualmente negli Usa, rivelano che la Logan, vinta dai sensi di colpa, confesserà alla madre di aver ucciso il Forrester.

Brooke rimarrà talmente sconvolta da scoppiare a piangere a dirotto. In seguito cercherà di farsi forza, offrendo il suo sostegno a Hope. In questo frangente le farà presente che lei non deve sentirsi in colpa per la presunta morte di Thomas, in quanto si è semplicemente difesa.

Se Hope sarà schiacciata dai sensi di colpa, per aver presumibilmente posto fine alla vita di Thomas (Matthew Atkinson), Brooke vedrà un lato positivo in questa tragica vicenda.

Tutto questo, infatti, ha permesso alla figlia di diventare la madre di Douglas, il bambino di Caroline (Linsey Godfrey) morta qualche mese prima. Dall'altro canto Ridge (Thorsten Kaye) non sarà per niente d'accordo con la consorte, tanto da arrabbiarsi moltissimo visto che è convinto che le Logan abbiamo manipolato suo figlio per ottenere la firma nei documenti. Inoltre lo stilista sarà ancora all'oscuro di cos'è realmente accaduto al suo primogenito.

Quale sarà la reazione dell'uomo quando scoprirà che suo figlio è scomparso? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera è in onda tutti i giorni su Canale 5.