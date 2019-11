Mancano ormai pochi giorni al finale di Un passo dal cielo 5. La fortunata serie di Rai1 si concluderà giovedì 14 novembre. Il decimo ed ultimo episodio, dal titolo 'Il figlio', andrà in onda alle 21:25 sulla prima rete Rai e promette clamorosi colpi di scena. I protagonisti dovranno fare i conti con la verità e decidersi sulle questioni rimaste in sospeso. Qualche assaggio dell'ultimo appuntamento è stato dato al pubblico nel promo trasmesso al termine del nono episodio.

In alcune scene dello spot si vedono Vincenzo trasportato urgentemente in ospedale dopo essere stato ferito gravemente da alcuni sicari e le ricerche di Leonardo, scomparso nel nulla.

Nel promo di Un passo dal cielo 5 gli spoiler dell'ultimo episodio

La serie Un passo dal cielo 5 è alla sua battuta finale. Nell'ultimo episodio, secondo le anticipazioni presenti nel promo, i protagonisti della fiction si confronteranno con i loro conflitti, sia quelli interiori che quelli sorti con gli altri personaggi nel corso degli episodi di questa stagione.

Stando alle immagini mostrate per pubblicizzare l'ultimo appuntamento con la serie, Vincenzo Nappi rischierà di morire a causa del proiettile che lo ha colpito durante lo scontro a fuoco che lui e il comandante Neri hanno dovuto affrontare al termine della puntata precedente. Il commissario verrà portato in ospedale in gravi condizioni e accanto a lui ci sarà l'amico Francesco che lo esorterà a non mollare.

Ad attendere notizie sulle condizioni di salute dell'uomo ci saranno Eva e Valeria, le quali avranno una discussione sulla piccola Carmela che, secondo la Fernandez, dovrebbe essere accudita dalla madre. Un'altra scena mostra Albert Kroess che stringe le mani di Emma e le dichiara il suo amore. Secondo quanto mostrato nel promo, il Maestro prometterà alla donna di pagare per gli errori commessi ma se lei lo aspetterà potranno passare il resto della vita insieme.

La fine del promo si concentra sulla scomparsa di Leonardo. Huber informerà Francesco ed Emma della sparizione del figlio più piccolo dei Moser e inizieranno le ricerche della polizia e della Forestale di San Candido. Infine si vede un confronto tra Kroess e Bruno Moser. Quest'ultimo inciterà Kroess ad uccidere Neri per chiudere il conto in sospeso che ha da tempo con il comandante. L'ultima scena del promo mostra Albert che punta la pistola verso un ignaro Francesco e sembra pronto a sparare. I due arriveranno perciò ad un confronto finale.

L'ultimo episodio di Un passo dal cielo 5 forse risponderà all'interrogativo sull'identità dell'assassino di Adriana

Come accade di consueto nelle puntate finali di una serie, il telespettatore attende delle risposte e si aspetta anche qualche avvenimento che rimanga in sospeso per un'eventuale nuova stagione. Un passo dal cielo 5 ha più di un interrogativo a cui dare risposta. Nel promo vengono mostrate delle situazioni che dovrebbero avere una conclusione.

I personaggi mostrati dovranno decidere cosa scegliere e come agire. Con chi deciderà di stare Emma, Albert Kroess o Francesco Neri? Il commissario Nappi si salverà? Leonardo è stato rapito o è semplicemente fuggito? Che ruolo ha Bruno Moser nelle vicende legate a Deva? L'ultimo episodio dovrà rispondere a queste domande. A tal proposito c'è un interrogativo che aspetta una risposta: chi ha ucciso Adriana Ferrante? Su Instagram la Rai invita a vedere la puntata per scoprire chi è l'assassino. Sarà così?