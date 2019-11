Gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate trasmesse nel mese di novembre negli Usa, annunciano tanti colpi di scena. Hope Logan, infatti, metterà a repentaglio la sua storia con Liam Spencer. Brooke, invece, vedrà suo marito Ridge avvicinarsi sempre di più a Shauna Fulton.

Beautiful: Ridge sceglie il figlio al posto di Brooke

Si prevedono settimane ricche di colpi di scena per gli amanti della soap opera americana.

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate di novembre in onda sulla Cbs, rivelano che Hope rischierà di mettersi in seri guai a causa della sua fissazione sull'adozione di Douglas. Nel frattempo, Brooke darà a Ridge un ultimatum. La Logan, infatti, gli imporrà di scegliere tra lei e Thomas dopo essersi tolta la fede nuziale. La donna si augurerà che lo stilista capisca che suo figlio è una persona disturbata, tanto da tornare da lei.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il Forrester andrà dritto per la sua strada. Infatti preferirà sacrificare le nozze con la moglie, nonostante quest'ultima lo sminuisca davanti ai suoi occhi.

Shauna ossessionata dal Forrester

Shauna, invece, continuerà a mettere gli occhi addosso sullo stilista, tanto da dimostrare una vera e propria ossessione nei suoi confronti. La Fulton, infatti, approfitterà del trasferimento del Forrester nella tenuta di famiglia per avvicinarsi sempre di più a lui.

Dall'altro canto, quest'ultimo confesserà i propri problemi alla madre di Flo. Le trame di Beautiful, in onda a novembre negli Usa, rivelano che Thomas sarà ancora ossessionato da Hope, nonostante abbia intenzione di distruggere le Logan. L'uomo, infatti, pretenderà che l'ex moglie faccia da madre a Douglas. D'altro canto, quest'ultima userà i sentimenti che nutre l'ex marito per lei per raggiungere il suo scopo. A tal proposito, l'autore Bradley Bell ha dichiarato che questa story-line avrà un inaspettato colpo di scena.

Liam e Hope in crisi, Zoe bacia il padre di Douglas

Nel frattempo alla Forrester Creations tornerà Todd Mckee per partecipare ad una sfilata di moda mentre la figlia di Brooke potrebbe mettere a repentaglio le sue nozze con Liam (Scott Clifton). La donna, infatti, trascurerà lo Spencer e la figlia Beth per cercare di ottenere l'affidamento di Douglas. Dall'altro canto, l'uomo diventerà geloso quando scoprirà che Steffy ha un appuntamento con un nuovo corteggiatore.

Allo stesso tempo, Zoe si scambierà un bacio con il Forrester. La Buckingham, infatti, si avvicinerà al padre di Douglas, non sapendo che lui è ancora innamorato della Logan. Per questo motivo, la donna potrebbe rappresentare solo una distrazione per lui. Infine Liam tornerà a lavorare alla Spencer Pubblications, tanto da presagire dei problemi con Hope (Annika Noelle).