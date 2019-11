Innumerevoli colpi di scena accadranno a breve nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Le trame delle prossime puntate italiane de Il Segreto, svelano che Fernando Mesia organizzerà un diabolico piano contro l'ex moglie. Nel dettaglio, il figlio di Olmo deciderà di corrompere un medico affinché formuli a Maria Castaneda una diagnosi sbagliata sulla sua invalidità.

Il Segreto: Maria va a vivere con il figlio di Olmo

Maria sarà al centro delle prossime settimane di programmazione dello sceneggiato iberico.

Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che Fernando si prenderà cura dell'ex moglie, quando rimarrà paralizzata sulla sedia a rotella. In questo frangente, il figlio di Olmo sarà vittima di gravi sensi di colpa nei confronti della Castaneda, rimasta gravemente coinvolta nell'attentato insieme al fratello, dove ha perso la vita Maria Elena Casado De Brey. Una situazione che proverà moltissimo la donna che si chiuderà nel suo dolore, tanto da non voler parlare più con nessuno.

Alla fine, le sue condizioni di salute le permetteranno di trasferirsi insieme ai figli ed al Mesia in una residenza, acquistata in precedenza dalla Casado De Brey. Una decisione che arriverà dopo la morte di Adela Arellano in uno strano incidente automobilistico. Per questo motivo, la Castaneda non si sentirà più al sicuro alla Villa per via del ritorno della guerriglia tra il Santacruz e Francisca.

Fernando organizza un piano contro l'ex moglie

Gli spoiler de Il Segreto indicano che Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) darà il nullaosta affinché l'adorata nipote si stabilisca in un posto lontano dalla tenuta per non esporsi ad altri guai, visto che non può scappare per i suoi gravi problemi di deambulazione. Inoltre Maria deciderà di mettere i figli al sicuro, tanto da mandarli a studiare in un collegio di Avila. Per tutti questi motivi, Fernando avrà il controllo sull'ex moglie, tanto da organizzare uno dei suoi piani diabolici.

Il Mesia corrompe un medico a dare una diagnosi sbagliata alla Castaneda

Il Mesia farà in modo che la Castaneda sia visitata da un medico, specializzato in disabilità motorie. In questo frangente, il dottore non darà nessuna speranza di guarigione alla paziente. I telespettatori di Canale 5, a questo punto, scopriranno che il luminare è stato pagato dal figlio di Olmo per mentire alla sua ex moglie.

Fernando, infatti, aveva offerto una somma generosa di denaro all'uomo per salvare la sua clinica privata dal fallimento e quindi spingerlo a mentire a Maria sul vero stato di salute. Ma ecco che il medico dimostrerà di avere qualche barlume di coscienza, precisando che con quei soldi la giovane potrebbe operarsi e guarire. Peccato che il cattivone lo obblighi a mantenere fede al patto stabilito, tanto da avere sempre più il sopravvento su di lei.