Stando alle anticipazioni Beautiful, Hope e Liam riabbracceranno Beth. Grazie alle indagini private condotte dal giovane Spencer e da Wyatt, verrà a galla l'inganno ordito da Flo e Reese. Lo stesso Thomas verrà messo di fronte alle sue responsabilità. Tutto sembrerà essere giunto alla fine, ma non per Steffy. La Forrester non ha alcuna intenzione di separarsi di Phoebe ma la sua sorellastra sarà impassibile. Di seguito, gli spoiler americani della soap opera.

Nuove anticipazioni Beautiful: l'amore ritrovato

Finalmente, la verità è venuta a galla. Liam e Wyatt sono riusciti a scoprire che Flo Fulton non è mai stata alla clinica della maternità e dunque i documenti di adozione della piccola Phoebe sono falsi. Liam, corso di gran carriera da Hope, le ha raccontato la sua scoperta sconvolgente. Con le lacrime agli occhi e spiazzata, La giovane stilista ha finalmente capito di essere stata ingannata sia da Thomas che dalla Fulton.

Inevitabile e bellissima sarà la gioia dei due ritrovati i genitori.

Tuttavia, chi ne pagherà le conseguenze sarà, sebbene inconsapevolmente la povera Steffy, che di tutta questa storia, non ne sapeva assolutamente nulla. La giovane Infatti è sempre stata convinta di aver adottato in tutta sicurezza e legalità la piccola Phoebe. Che fine farà la bimba?

Il tentato rapimento

Stando alle anticipazioni Beaitiful, ci sarà un incontro molto acceso tra Liam, Hope e Thomas.

Il figlio di Ridge, fuori controllo e completamente alterato, cercherà di convincere Hope che si tratti di un tranello organizzato dall'ex marito ma le sue parole non avranno più valore. Improvvisamente, Thomas afferrerà Hope per un braccio, cercando di portarla con sé sull'elicottero privato dei Forrester. Liam, con un gesto fulmineo, eviterà il peggio. Thomas fuggirà sa solo e Hope e Liam potranno riabbracciare la piccola Beth. I due capiranno inoltre di essersi sempre amati e progetteranno di costruire una famiglia insieme.

Hope impassibile di fronte al dolore di Steffy

Hope e Liam racconteranno tutta la verità a Steffy, consapevole che dovrà abbandonare la sua figlia adottiva. Proseguendo con le anticipazioni Beautiful, Ridge sarà furente con Flo Fulton, convocata nel suo ufficio. Il Forrester le prometterà di fargliela pagare cara per aver consentito a Steffy Forrester di crescere la figlia di Hope e Liam ritenuta morta.

Sembra dunque che la storia non sia affatto finita. La famiglia Logan, venuta a conoscenza del tremendo inganno, sarà pronta ad estromettere le Fulton, in quanto ciò che hanno fatto è letteralmente imperdonabile.

Steffy, devastata, si rifugerà tra le braccia di suo padre, che non saprà come fare a consolarla. La Forrester non ha alcuna intenzione di lasciare che le portino via Phoebe, nonostante capisca di non avere alcuna arma a sua favore.

Tuttavia Hope non si lascerà intimorire e pretenderà di riavere la sua figlia legittima. E' arrivato il momento della resa dei conti, ma non senza sorprese: Thomas sarà pronto a dare un ulteriore svolta.