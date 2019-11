Appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful relative alle puntate in onda dal 17 al 23 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40. Secondo quanto riportano gli spoiler, Brooke e Hope continueranno a tentare di convincere Liam ad allontanare Taylor da Kelly. Maya farà invece ritorno a Los Angeles, rivelando di essersi separata da Rick, mentre Steffy continuerà a difendere a spada tratta la madre Taylor dai continui attacchi delle Logan che non la vogliono nemmeno alle riunioni di famiglia in occasione del Natale.

Beautiful, trame 17-23 novembre: guerra tra Hope e Steffy a causa di Taylor

Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal prossimo 17 novembre svelano che sarà ancora guerra tra Brooke e Taylor, con quest'ultima che verrà ritenuta pericolosa per l'incolumità della piccola Kelly. La moglie di Ridge, insieme ad Hope infatti, tenterà ancora di convincere Liam ad allontanare la madre di Steffy dalla figlioletta.

Il dottor Reese, intanto, dopo aver sentito una conversazione tra Brooke e Taylor, interverrà in favore di quest'ultima, prendendo le sue difese e promettendole di aiutarla. Hope e Steffy discuteranno aspramente in merito al fatto che Taylor sia presente alle riunioni di famiglia in occasione dell'imminente Natale. Nel frattempo a Los Angeles farà inaspettatamente ritorno Maya, la quale dirà a Brooke di essere in procinto di separarsi da Rick.

Anticipazioni al 23 novembre: Maya annuncia il divorzio da Rick

Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso dei prossimi episodi dove Maya, a sorpresa, annuncerà di essere prossima al divorzio da Rick, comunicandolo prima a Brooke e successivamente anche a Vivienne e Julius. Intanto Hope si mostrerà sempre più contraria al fatto che Taylor passi il Natale in casa Forrester, mentre Steffy difenderà a spada tratta la madre, non ritenendola pericolosa.

Steffy, inoltre, prenderà un'altra importante decisione e comunicherà a Liam e Hope la sua intenzione di adottare una sorellina per Kelly. La Forrester, infatti, sa bene l'importanza di avere accanto una sorella come lo è stata Phoebe per lei. Steffy, nonostante i contrasti con Hope, sarà sempre più convinta che anche la madre meriti di passare un Natale sereno e per tale motivo deciderà di non presenziare alla cena a casa di Eric.

Sarà Taylor in questo caso, a far cambiare idea alla figlia.

Questo e molto altro nelle puntate della soap americana in onda dal 17 al 23 novembre. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.