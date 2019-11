Il piano di fuga di Riccardo e Nicoletta non ha sortito i risultati sperati. La Cattaneo ha dovuto assecondare la decisione di Cesare e partire insieme a lui per Bari, lasciando Riccardo in preda allo sconforto più totale. Sarà questo il punto di partenza della puntata di lunedì 18 novembre, durante la quale Guarnieri dovrà fare i conti con l'addio all'amata. Ciò lo porterà ad affogare i suoi dispiaceri nell'alcool e a trascorrere la notte via da casa, causando la preoccupazione di Adelaide.

Successivamente, Riccardo tenterà di prendere contatti con Nicoletta ma la sua speranza non andrà a buon fine. Ai magazzini, la mancanza di Nicoletta sarà palpabile tra le amiche e allo stesso tempo sarà necessario trovare subito un'altra Venere per sostituire il vuoto da lei lasciato. Agnese consiglierà, quindi, a Maria di farsi avanti.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Riccardo tenta di chiamare Nicoletta

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 novembre, Riccardo non passerà a casa la notte dopo la partenza di Nicoletta.

Adelaide noterà la sua assenza e sarà visibilmente preoccupata ma sarà Cosimo a rassicurarla, rivelandole che l'amico si trova al Circolo. Qui affogherà i suoi dispiaceri nell'alcool e arriverà a perdere il controllo quando Angela si rifiuterà di dargli ancora da bere, dopo avere notato le sue condizioni. Giù di morale per la situazione, il giovane Guarnieri farà un tentativo estremo per contattare Nicoletta ma non raggiungerà il risultato sperato.

Sarà davvero finita tra loro? Successivamente, ormai in preda allo sconforto totale, Riccardo deciderà di trovare un po' di buon umore andando a fare visita a Vittorio e alla sorella Marta.

Trame Il Paradiso delle signore: una nuova Venere sostituirà Nicoletta

La partenza di Nicoletta si farà sentire e Riccardo non sarà l'unico ad essere in preda allo sconforto lontano da lei. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 18 novembre rivelano, infatti, che anche Silvia sarà molto triste per l'accaduto.

Luciano cercherà di consolarla e a suo favore arriverà anche una lettera di Federico. Il figlio li informerà del ritorno a casa in licenza nel periodo natalizio. Ai magazzini l'addio alla Venere sarà l'argomento del giorno, anche perché sarà necessario trovare quanto prima una sostituta della giovane Cattaneo. Cominceranno, quindi, i colloqui per l'assunzione di una nuova Venere e Agnese consiglierà a Maria, la nipote di Rosalia, di presentarsi per un possibile nuovo posto di lavoro.

La sua speranza sarà infatti di favorire il rapporto tra la giovane e il nipote Rocco.