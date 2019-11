Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare i fan con colpi di scena inaspettati. Le trame relative agli episodi, in onda dal 25 al 29 novembre, rivelano che Riccardo gestirà il Paradiso durante l'assenza di Vittorio e Marta e Luciano farà molta fatica a lavorare a stretto contatto con lui. Intanto, Salvatore e Marcello rischieranno di perdere il lavoro a causa della vendita della caffetteria mentre Riccardo vorrà conoscere meglio Angela. Infine, Rocco avrà un brutto ricordo legato al passato nel momento in cui riceverà il suo primo stipendio.

Il Paradiso delle signore, Angela si sente male

Le trame Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 novembre rivelano che Gabriella vivrà un momento di grandissima felicità quando al magazzino arriverà la collezione a marchio Paradiso, firmata da lei dalla fabbrica Bergamini. La ragazza sta vivendo un periodo pieno di soddisfazione dal punto di vista lavorativo e la sua carriera da stilista prenderà sempre più forma.

Tuttavia, si intristirà per uno spiacevole imprevisto accaduto al signor Defois, suo mentore a Parigi. Nel frattempo, Agnese dirà a Salvatore che sarebbe ora facesse alla sua fidanzata la proposta di matrimonio. Adelaide conterà su Umberto e Flavia ed organizzerà un incontro tra Ludovica e Riccardo al Circolo. Poco dopo, Angela mentre sta lavorando perderà i sensi a causa dell'incidente di cui è responsabile il giovane Guarnieri che, preso dai sensi di colpa, le presterà subito soccorso e la farà portare a Villa Guarnieri.

Più tardi, Marcello si recherà al capezzale di sua sorella. Intanto, Salvatore chiederà a sua madre quale potrebbe essere il momento giusto per fare la proposta a Gabriella.

Salvatore e Marcello rischiano di perdere il lavoro

Angela trascorrerà un periodo di tempo a Villa Guarnieri e, durante questo lasso di tempo, scoprirà alcune cose sulla famiglia di Riccardo. La Barbieri sarà accolta bene da tutti anche se Adelaide e Umberto temeranno che la presenza della giovane a casa loro possa dare adito a pettegolezzi.

Nel frattempo, Anita comunicherà a Salvatore e a Marcello che presto venderà la Caffetteria ed i due giovani si preoccuperanno molto, visto che potrebbero perdere il lavoro. Vittorio Conti comunicherà alle Veneri che, in vista delle festività di Sant'Ambrogio, saranno protagoniste di un servizio fotografico. Tuttavia la vera sorpresa la farà a sua moglie Marta. Poco dopo, a Villa Guarnieri, la giovane Angela si addormenterà, ma il suo sonno sarà molto tormentato.

Intanto, Salvatore e Marcello si incontreranno sul ballatoio del palazzo in cui abitano e discuteranno sul da farsi in seguito alla vendita della Caffetteria. L'Amato si metterà subito in cerca di un nuovo lavoro senza dire nulla alla madre Agnese che, però, lo scoprirà lo stesso.

Vittorio lascia il Paradiso nelle mani di Riccardo

Marta e Vittorio diranno alle Veneri come intendono realizzare il servizio fotografico di cui saranno protagoniste.

Poco dopo, i coniugi Conti in procinto di partire per Parigi comunicheranno a Riccardo che sarà lui ad occuparsi del Paradiso in loro assenza. Nel frattempo, Marcello rimasto senza lavoro, anziché cercare un nuovo impiego, si recherà da Umberto e pretenderà da lui un risarcimento per l'incidente di cui è stata vittima sua sorella Angela. La contessa farà di tutto affinché Riccardo e Ludovica intraprendano una relazione, ma il giovane sembrerà avere tutt'altro interesse.

Il Guarnieri junior, infatti, vorrà conoscere un po' meglio la Barbieri. Intanto, Agnese recandosi al lavoro incontrerà Armando e non riuscendo più a tenere per sé ciò che ha scoperto riguardo suo figlio, gli rivelerà che Salvatore sta per perdere il lavoro. Poco dopo Adelaide parlerà con Riccardo, ma non si accorgeranno che Angela li sta ascoltando. La giovane ferita dalle loro parole abbandonerà la Villa in tutta fretta e tornerà a casa sua dove scoprirà che suo fratello si è fatto pagare da Umberto per ciò che le è accaduto.

Nel frattempo, Riccardo farà del suo meglio per gestire il Paradiso in assenza di Vittorio e Marta, ma la collaborazione con Luciano sarà davvero molto complicata.

Luciano non riesce a lavorare con Riccardo

Salvatore, non solo non ha informato la sua famiglia della perdita del lavoro, ma non ha messo al corrente della spiacevole novità nemmeno la sua fidanzata Gabriella. La ragazza, quando lo scoprirà, reagirà malissimo per non essere stata informata. A casa Cattaneo, Luciano si sfogherà con Silvia raccontandole che, in assenza dei coniugi Conti, è costretto ad affidarsi a Riccardo.

Nel frattempo, Marcello e Angela avranno nuovamente problemi con il pagamento dell'affitto e reperire il denaro necessario non sarà per niente facile. Rocco riceverà il suo primo stipendio e proprio in quell'istante, avrà un brutto ricordo legato al passato, ma per fortuna potrà contare sul supporto di Armando. Intanto, Roberta aiuterà Gabriella a dare conforto a Salvatore mentre Angela tornerà a lavoro e svelerà a Riccardo il motivo del suo rancore. Poco dopo, Luciano e Silvia ceneranno a lume di candela e la crisi che avevano attraversato sembrerà ormai alle spalle, ma un inaspettato ritorno a Milano potrebbe mescolare nuovamente le carte.