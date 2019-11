Le anticipazioni riguardanti gli episodi della soap americana Beautiful e che andranno in onda dall'1 al 7 dicembre prossimi, riserveranno non pochi colpi di scena, che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan anche a causa delle condizioni di salute di Hope. La giovane moglie di Liam infatti, entrerà in travaglio anticipato proprio mentre è in attesa dell'arrivo del marito a Catalina e si ritroverà a dover affrontare da sola il parto, aiutata dal dottor Reese. Liam intanto, farà di tutto pur di raggiungere Hope e chiederà aiuto al padre Bill, ma le condizioni meteorologiche avverse sembreranno ostacolare la sua partenza. Hope si ritroverà quindi a dover partorire senza avere il marito accanto, ma durante il travaglio le sue condizioni sembreranno peggiorare.

Spoiler episodi 1-7 dicembre: Hope entra in travaglio prima del previsto

Secondo quanto riportano le anticipazioni sulle puntate in onda nel corso della prossima settimana, Liam e Hope avranno deciso di concedersi una breve vacanza a Catalina, prima di diventare genitori della piccola Beth. Un imprevisto però, costringerà Liam a rimandare di qualche ora il viaggio, mentre Hope deciderà di partire come inizialmente previsto, convinta che il marito la raggiungerà con il volo successivo. A causa delle avverse condizioni atmosferiche, lo Spencer scoprirà, suo malgrado, che tutti i voli sono stati cancellati.

Liam dunque, cercherà di mettersi in contatto con Hope per rassicurarla sul fatto che la raggiungerà il prima possibile. Per la giovane Logan però, le cose non si metteranno affatto bene, dato che entrerà prematuramente in travaglio proprio mentre si trova sola a Catalina.

La bambina di Hope e Liam in pericolo, Hope sviene durante il travaglio

Grande attesa per conoscere gli sviluppi riguardanti la gravidanza di Hope che, come rivelano le anticipazioni, si ritroverà ad affrontare il parto da sola, senza l'aiuto del marito.

Liam chiederà aiuto a Bill, in modo che possa mettergli a disposizione un elicottero della Spencer affinché il figlio possa stare vicino a Hope nel delicato momento del parto. Nel frattempo Hope riuscirà a rimanere in contatto telefonico con il marito, spiegandogli di trovarsi in clinica assistita dal dottor Reese. La giovane però, non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione e vorrà Liam accanto a sé a tutti i costi. Mentre Hope è in travaglio, Bill avviserà Brooke di quanto sta accadendo a Catalina e la Logan a sua volta, avvertirà Ridge.

Mentre il dottor Reese dovrà far fronte anche a delle minacce per un debito non pagato, le condizioni di Hope sembreranno peggiorare tanto che la ragazza sverrà proprio nel bel mezzo del parto.

Per conoscere ulteriori sviluppi su quanto accadrà ad Hope e alla piccola Beth, non resta che seguire le prossime puntate di beautiful che ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40.