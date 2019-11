Si è conclusa il 27 novembre la terza parte della puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over. Su Witty Tv sono state postate le anticipazioni ufficiali della quarta ed ultima tranche. Juan Luis sarà impegnato nella conoscenza di cinque nuove dame, mentre lo studio si infiammerà successivamente con una sfilata da 'Mille e una notte', che non mancherà di innescare litigi e polemiche, in primis tra Armando e Valentina F.

Uomini e Donne nuove anticipazioni: Paula spiazza Juan Luis

La prima dama che conoscerà Juan Luis, come si evince dal video anticipazioni di Uomini e Donne diffuso da Witty Tv, ha come hobby il giardinaggio.

Attratta da lui dopo averlo notato in Tv, lo paragonerà ad una ''bellissima orchidea''. Un'altra pretendente invece, si presenterà all'affascinante cavaliere definendosi ''un'araba fenice''. Maria De Filippi preciserà che la sesta dama è in realtà Paula, la signora che Juan Luis decise di tenere nella scorsa puntata. Gemma, desiderando vederle in viso, si alzerà per mettersi di fianco al cavaliere. Ci sarà quindi un chiarimento tra Juan Luis e Paula. La dama non crederà alle parole del Ciano, che le spiegherà di aver accettato che restasse perché convinto che lo prevedesse il programma. ''Io sono in buona fede'', le dirà. ''Invece io non ci credo'', risponderà delusa Paula.

Una sfilata dai risvolti complicati

Gemma, seduta nel parterre femminile, mostrerà un certo fastidio. Per stemperare la tensione, Maria De Filippi le chiederà se è pronta ad una sfilata piuttosto particolare, il ''pigiama party''. La sfilata inizierà proprio con Gemma che, vestita con una sottoveste bianca, metterà la cravatta al collo di Juan Luis, ammiccando e sorridendo. Dopo essersi seduta sulle sue gambe, lo sorprenderà baciandolo a stampo. Tina non perderà tempo per lanciare una frecciatina alla sua rivale: ''Gemma è proprio da mille e una notte''.

La Galgani però, la prenderà ironicamente. Barbara De Santi, dopo aver sfilato, avrà uno scontro con Simone: se lei concepisce i primi incontri con un uomo come un'occasione per scambiarsi tenerezze e coccole, per lui (secondo le parole della dama) conterebbero di più i gesti ''concreti''. Barbara non prenderà bene il ''3'' rifilatole da Armando, chiedendogli spiegazioni. Non mancherà lo scontro verbale tra Valentina e la sua rivale, con la storica dama che non apprezzerà la sua mise, un pigiamone da unicorno: ''A' bella, te do' 'na ventagliata che te la ricordi''.

Armando, manco a dirlo, scatenerà l'inferno, alludendo ancora una volta all'incontro che ci sarebbe stato tra loro due. Insomma, una sfilata che darà il via a diverse discussioni tra dame e cavalieri, regalando quel pepe che tanto piace ai telespettatori del Trono over di Uomini e Donne.