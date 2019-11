Tornano le anticipazioni settimanali della soap Beautiful riguardanti in particolare ciò che andrà in onda dal 24 al 30 novembre su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 circa. A casa Forrester si festeggerà il Natale e, nel giorno di festa, sembrerà che i dissapori tra le varie famiglie vengano dimenticati. Hope, nel corso del pranzo, annuncerà che lei e il marito hanno scelto il nome della nascitura; la bambina si chiamerà Beth.

Steffy, intanto, dopo i dissapori avuti con Hope a causa di Taylor, penserà di adottare una sorellina per Kelly. Liam e la moglie inoltre, decideranno di concedersi una breve vacanza a Catalina, ma un imprevisto dell'ultimo momento potrebbe mandare a monte i loro piani.

Anticipazioni al 30 novembre: la bambina di Hope e Liam si chiamerà Beth

Secondo quanto rivelano gli spoiler sui nuovi episodi della soap americana, vedremo che Liam e Hope riusciranno a trovare un accordo sul nome da dare alla creatura che sta per nascere.

I due decideranno di chiamare la piccola Beth, diminutivo di Elisabeth, e sarà proprio Hope a comunicarlo a tutti durante il pranzo di Natale a casa di Eric. Come di consueto, tutte le famiglie metteranno da parte i dissapori e si ritroveranno a casa Forrester per festeggiare e dove Pam e Charlie avranno il compito di cucinare per tutti. Gli spoiler svelano, inoltre, che sarà Donna ad aiutare i due affinché il pranzo non sia un disastro. Proprio mentre tutti saranno riuniti intorno alla tavola, a sorpresa, giungerà Bridget.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame 24-30 novembre: Liam e Hope in procinto di partire per una vacanza

Se il Natale in casa Forrester sembrerà trascorrere in armonia, successivamente il clima di serenità lascerà il posto nuovamente ad antichi screzi e dissapori. Hope sarà sempre più convinta di voler tenere lontana Taylor dalla vita della bimba in arrivo. Sarà a causa della decisione della moglie di Liam, che Steffy penserà di adottare una bimba, per dare una sorellina a Kelly.

Intanto Zoe sarà preoccupata per il padre Reese, convinta che l'uomo nasconda qualcosa e che non sia giunto in città per questioni di lavoro. Intanto Liam proporrà alla moglie di partire per una breve vacanza, l'ultima prima di diventare genitori. Secondo le anticipazioni, però, proprio mentre i due staranno per partire alla volta di Catalina, verranno raggiunti da una telefonata. Cosa sarà successo?

I due riusciranno a partire?

Questo è molto altro nelle nuove puntate della soap Beautiful, in onda dal 24 al 30 novembre su Canale 5. Ricordiamo, per chi si fosse perso qualche episodio, che questi sono disponibili sul sito Mediaset Play, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.