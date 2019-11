Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Paradiso delle Signore, la soap opera che sta registrando un grande successo sulla tv statale. Gli spoiler della nuova puntata trasmessa venerdì 22 novembre dalle ore 15:40 su Rai Uno, rivelano che Angela Barbieri rimarrà coinvolta in una grave incidente causato da un momento di disperazione di Riccardo Guarnieri. Marcello, invece, scambierà due parole con Federico, il fidanzato di Roberta.

Il Paradiso delle Signore: Angela di fronte ad un dilemma, Marcello parla con Federico

Nuovi colpi di scena terranno sintonizzati i milioni di fans che seguono le vicende ambientate nel grande magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardante la puntata 30 in onda venerdì 22 novembre su Rai Uno, rivelano che Angela scoprirà le debolezze di Riccardo, di ritorno dal suo viaggio a Rapallo.

La Barbieri, infatti, troverà una lettera che il Guarnieri ha scritto dopo l'allontanamento forzato da Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). Per questo motivo, la barista sarà molto confusa, tanto da non sapere come comportarsi in questa delicata situazione. In particolare, non saprà se sia opportuno avvisare il fratello di Marta o tacere su quello appena scoperto.

Dall'altro canto, Marcello intercetterà una telefonata di Federico a Roberta, tanto da scambiare qualche parola con il suo rivale in amore.

Infine, Patrizia Vega sarà assunta come Venere, vincendo la sfida con Maria Puglisi, la ragazza scelta da Agnese come probabile fidanzata di Rocco Amato.

Puntata 22 novembre: la Barbieri investita da Riccardo

La trama de Il Paradiso delle Signore del 22 novembre, svela che Vittorio (Alessandro Tersigni) scoprirà che Patrizia nasconde un mistero, tanto da prendere una decisione inaspettata. Inoltre il capo del grande magazzino e Marta saranno molto contenti del lavoro fatto dalle loro commesse.

Per questo motivo, il Conti deciderà di proiettare il carosello per fare uno strepitoso regalo alle Veneri.

Purtroppo questo causerà un grandissimo dolore al povero Riccardo. Il Guarnieri, infatti, dimostrerà di essere ancora ossessionato da Nicoletta nonostante abbia trascorso qualche giorno spensierato nella villa di famiglia. In particolare, comincerà a soffrire tantissimo, quando guarderà le immagini del film promozionale, girato in casa Cattaneo.

Di conseguenza, il figlio di Umberto (Roberto Farnesi) compierà un atto che vedrà protagonista l'innocente Angela. L'uomo, accecato dall'ira dopo aver visto l'amata insieme a Cesare e Margherita, fuggirà con l'auto a tutta velocità, finendo contro la Barbieri. Come avanzerà la storia? In attesa di saperlo, si ricorda che la soap opera torna lunedì 25 novembre con nuovi imperdibili colpi di scena.