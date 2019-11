Dai calendari alle passerelle ma, soprattutto, tanto Gossip. La vita di Carolina Stramare è inevitabilmente cambiata da quando è stata eletta Miss Italia nel settembre scorso. Dopo il trionfo alle finali di Jesolo aveva raccontato di essere felicemente fidanzata ma nel giro di poche settimane la vita sentimentale della ventenne è radicalmente mutata. Chiusa la sua love story con Alessio Falsone, la giovane originaria di Vigevano è finita al centro della cronaca rosa per un presunto avvicinamento ad Eros Ramazzotti.

Rumors che sono stati smentiti dalla diretta interessata anche nel corso dell’intervista rilasciata questo pomeriggio nel corso del programma Vieni da me condotto da Caterina Balivo.

Miss Italia 2019 si è soffermata anche sul presunto flirt con Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne. “Ci conosciamo da tempo, con lui riesco a parlare” - ha riferito la Stramare confermando la frequentazione con l’ex di Vittoria Deganello ma non la relazione sentimentale.

'Il tatuaggio con la canzone di Eros era dedicato a mia madre'

Durante l’intervista a Vieni da me, Carolina Stramare non ha nascosto di aver provato fastidio per le voci relative ad una presunta relazione con Eros Ramazzotti. Gossip che era stato immediatamente smentito da entrambi con la modella pavese che aveva precisato che il cantante l’aveva chiamata solo per farle i complimenti: “Mi è dispiaciuto perché lo stimo come artista” - ha affermato la ventenne che ha raccontato che sul braccio ha un tatuaggio con una frase di una canzone che Ramazzotti aveva dedicato alla madre: “Io lo feci per la mia in occasione della festa della mamma, c’era ancora e disse non farmi più regali del genere”.

Da qui la rabbia della Stramare per il pettegolezzo a sfondo rosa rispetto ad un dolce gesto che aveva fatto per la donna che l’ha messa al mondo e che ora non c’è più. “Comprendo il momento, ma sporcare quel ricordo con un gossip mi è sembrata una malizia enfatizzata”.

Carolina Stramare e il feeling con Marciano

Nei giorni scorsi il settimanale Di Più aveva pubblicato alcune foto che ritraevano Miss Italia 2019 con Mattia Marciano.

Stuzzicata da Caterina Balivo sulla questione, Carolina Stramare ha confermato di essere stata a cena con l’ex tronista di Uomini e Donne ma ha parzialmente ridimensionato le voci relative a progetti di coppia. “Penso che sia normale pranzare o cenare con amici alla mia età. Quella sera eravamo in sei a tavola” - ha aggiunto la modella che ha rimarcato che l’ex di Angela Nasti, Vittoria Deganello e Viktorija Mihajlovic è un bel ragazzo e le piace parlare con lui: “Ma ora è tutto molto enfatizzato”.

Infine la pavese ha chiarito che lei ed Alessio Falsone si sono lasciati da persone mature: “I sentimenti svaniscono e Ale è una persona che rispetto ed alla quale voglio bene”.