Non accennano a placarsi le indiscrezioni sulla "guerra" che si starebbero facendo da qualche settimana Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: la rivista "Spy", per esempio, ha elencato quelle che dovrebbero essere le cause scatenanti dell'antipatia tra le due. Pare che Andrea Damante sia una delle ragioni di quest'astio: l'influencer avrebbe scoperto di recente il flirt clandestino tra il suo ex e l'argentina che risalirebbe a giugno 2018.

I retroscena della presunta passione tra Belen e il 'Dama'

Giugno 2018: sarebbe da collocare in questo periodo il flirt che si dice abbiano avuto la Rodriguez e Damante lontano da occhi indiscreti. Ad avvalorare l'indiscrezione che ha diffuso "Chi" un paio di settimane sul rapporto clandestino tra i due ragazzi, è stato l'ultimo numero della rivista "Spy", che ha elencato tutte le ragioni che starebbero facendo litigare a distanza la showgirl e Giulia De Lellis.

Il bell'Andrea, dunque, sarebbe uno dei motivi per i quali l'influencer romana ha sparato a zero su Instagram contro qualcuno di cui non ha mai fatto il nome, ma a cui ha detto: "Meglio se sto zitta, perché se parlo rovino famiglie.

Volevo dire che io so e vedo tutto, quindi occhio".

Secondo quello che sostengono i bene informati, la 23enne ce l'aveva proprio con Belen quando ha puntato il dito contro una rivale che di recente le starebbe pestando i piedi in diverse occasioni.

Il settimanale di Gossip, inoltre, informa i suoi lettori che la passione tra la presentatrice Mediaset e il dj sarebbe nata all'inizio dell'estate di un anno fa, dopo un concerto a Milano di Fedez e J-Ax: durante i festeggiamenti avvenuti dopo il live, i due si sarebbero avvicinati a tal punto da arrivare a tradire i rispettivi compagni dell'epoca (lui stava con Giulia, lei con Iannone).

A supportare questa tesi, sarebbero le immagini girate da qualche fan durante la serata "incriminata": Damante venne pizzicato con le labbra sporche di rossetto rosso, molto probabilmente lo stesso che indossava la Rodriguez a quell'evento galeotto.

Belen furiosa con Giulia per la frase 'rovino famiglie'

Sebbene non precisi quanto sia durata la frequentazione in gran segreto tra Belen e Andrea, "Spy" fa sapere che la De Lellis l'avrebbe scoperta da pochissimo tempo, ovvero non appena è rientrata in Italia dalla lunga trasferta in Asia con Iannone.

La rivista scandalistica, dunque, conferma che lo sfogo che Giulia ha avuto su IG era riferito alla presentatrice, che non avrebbe reagito benissimo alla frase della ragazza "se parlo, rovino famiglie".

Per questo motivo, la showgirl argentina avrebbe cominciato a punzecchiare a distanza l'influencer, prima criticando il suo filtro bellezza preferito e poi cominciando a fare i tutorial sul trucco che hanno reso famosa la sua nuova "rivale".