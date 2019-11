La Caccia-Monteperdido sta tenendo alta l'attenzione dei telespettator. La trama della 3° puntata in onda domenica 24 novembre su Canale 5, svela che Sara Campos sarà sempre più vicina a ritrovare Lucia mentre Ana Montrell troverà conforto tra le braccia di Quim Castan dopo il suo ritrovamento.

Puntata 24 novembre: Ana e Quim sempre più complici

La fiction con Megan Montaner continua il successo sulle reti Mediaset grazie ad una trama ricca di colpi di scena.

Le anticipazioni de La Caccia-Monteperdido, riguardanti la 3° puntata in onda domenica 24 novembre dopo Paperissima Sprint si soffermano sulle ricerche per ritrovare Lucia, scomparsa misteriosamente 5 anni prima. Scendendo nel dettaglio, il sergente Sara si getterà a capofitto per risolvere l'intrigato mistero. In questa circostanza, la Campos deciderà di non fidarsi di nessuno, fino al ritrovamento di un indizio che la porterà vicino alla figlia di Joaquin (Jorge Bosch).

Nel frattempo Ana comincerà a riacquistare la fiducia negli altri dopo essere stata ritrovata dalle guardie civili. La Montrell, a questo punto, si confiderà con Quim (David Solans), per il quale Ximena (Laura Moray) ha da sempre una cotta. Proprio quest'ultima, soprannominata "La Fortunata", si trovava insieme alle due ragazze nel giorno della scomparsa. Per questo motivo la Souto sospetterà che gli abitanti del borgo avrebbero preferito che fosse stata lei ad essere rapita al posto della Castan e dell'amica.

Sara indaga sul rapimento di Lucia

Gli spoiler rivelano inoltre che Ana (Carla Díaz) sembrerà disposta a dare il provvidenziale aiuto alle indagini dopo aver vinto la paura, dovuta a quello che ha sofferto durante il rapimento. La verità, infatti, sarà ad un passo dal venire a galla, visto che le indagini riusciranno a rintracciare il rapitore delle due bambine.

Nel dettaglio, Sara e le guardie civili capiranno che il colpevole si nasconde tra i compaesani di Monteperdido.

Intanto la Montrell si adatterà sempre meglio alla sua nuova vita mentre parecchi scheletri nell'armadio dei cittadini saranno svelati dagli inquirenti. Alla fine, i telespettatori di Mediaset scopriranno che quasi tutti gli abitanti hanno raccontato bugie. La Campos, a questo punto, farà di tutto purché la verità venga a galla. Inoltre il sergente si convincerà che l'unica cosa importante sia mettere in salvo la povera Lucia (Ester Expósito).