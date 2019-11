Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato iberico campione di ascolti delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata in programma lunedì 18 novembre su Canale 5 rivelano che Antolina Ramos tornerà a Puente Viejo, dimostrando di essere cambiata. La donna, infatti, offrirà ad Elsa Laguna dei soldi per pagare il suo intervento al cuore. Carmelo Leal, invece, sarà sempre più preoccupato per Severo Santacruz dopo il ritrovamento di alcune impronte digitali.

Il Segreto, puntata 18 novembre: Antolina offre 1200 pesetas ad Isaac e Elsa

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno le vicende ambientate a Puente Viejo nel corso di questa nuova settimana. Le anticipazioni de Il Segreto, incentrate sulla puntata trasmessa lunedì 18 novembre dalle ore 16:10 su Canale 5, annunciano che tutti gli amici si offriranno di aiutare Elsa a recuperare la somma necessaria al costoso intervento chirurgico al cuore.

La sua salute, infatti, sarà talmente compromessa da esserci poche speranze di salvezza. Per questo motivo, Matias (Ivan Montes) e Marcela organizzeranno una colletta che riuscirà a mettere insieme 2000 pesetas. La metà della somma, necessaria al luminare per effettuare l'operazione salvavita.

Se Isaac e la Laguna tenteranno un piano per racimolare l'altra somma di denaro, Antolina (Maria Lima) giungerà inaspettatamente a Puente Viejo.

Qui la Ramos dimostrerà di essere profondamente cambiata, tanto da offrire 1200 pesetas che a suo tempo aveva sottratto al marito. Quest'ultimo, all'inizio, rifiuterà l'offerta per poi accettare la restituzione del denaro. Dall'altro canto, la figlia di Amancio si dimostrerà scettica della redenzione di Antolina, tanto da non voler concederle una seconda opportunità di riscatto. Ma ecco che la giovane sarà costretta ad accettare e ringraziare la sua nemica pur di avere un futuro con l'amato.

Carmelo in ansia per le sorti di Severo

La trama de Il Segreto in onda domani 18 novembre, rivela che Severo (Chico Garcia) rischierà grosso dopo il ritrovamento di alcune impronte digitali sull'ordigno esplosivo, che è esploso durante le nozze di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena. Per questo motivo, il Santacruz sarà vittima dei rimorsi di coscienza, sebbene abbia ripetuto ai famigliari di essere innocente.

Il fratello di Sol, infatti, ha ammesso di aver commissionato la fabbricazione di un ordigno solo per far saltare in aria i granai, dove la Montenegro aveva nascosto il riso. Carmelo (Raul Pena) sarà sempre più in ansia per le sorti dell'amico in quanto teme che le impronte ritrovate dal sergente Cifuentes siano le sue.