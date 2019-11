Da quando le riviste "Chi" e "Spy" hanno diffuso la notizia sul presunto flirt clandestino tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, in rete non si parla d'altro. Nelle ultime ore, per esempio, su molti siti di Gossip sta impazzando un video che proverebbe il grande feeling che i due protagonisti di questo rumors avevano nel giugno del 2018: dopo un concerto e Milano di Fedez e J-Ax, la showgirl e il dj hanno duettato al karaoke in un locale e lì sarebbe scoppiata la passione.

Nuovi retroscena sul chiacchierato rapporto tra Belen e il 'Dama'

Dopo che due popolari settimanali di gossip hanno portato alla luce il flirt che avrebbero avuto in gran segreto Belen e Andrea Damante, ogni giorno spunta qualche nuovo retroscena su questo scottante argomento. Nelle ultime ore, per esempio, sul web circola un video risalente al giugno 2018, in cui si vedono i due presunti "amanti" molto vicini nel corso della serata in cui sarebbe scoccata la scintilla.

Dopo aver partecipato separatamente al concerto di J-Ax e Fedez a Milano, la Rodriguez e l'ex tronista di Uomini e Donne si sono incrociati in un locale della città dove, dopo cena, si sono intrattenuti al karaoke. Il filmato in cui l'argentina duetta con il dj sulle note di "Magnifico" (celebre brano di Fedez in coppia con Francesca Michelin), è stato registrato da qualcuno che ha notato subito la sintonia che c'era quella sera tra i due.

Queste immagini, che ai tempi non avevano creato alcuno scalpore perché apparentemente "innocue", oggi tornano alla ribalta perché, secondo i bene informati, documenterebbero la nascita del rapporto clandestino che Belen e Andrea avrebbero avuto poco più di un anno fa, all'insaputa dei loro compagni dell'epoca (Iannone e De Lellis).

Giulia De Lellis vs Belen: Damante sarebbe uno dei motivi della lite

Il video del duetto al karaoke tra la Rodriguez e Damante, dunque, sarebbe una delle prove a conferma del gossip che li vorrebbe pericolosamente vicini nell'estate del 2018, periodo nel quale lui era ufficialmente fidanzato con Giulia De Lellis e lei con Andrea Iannone.

"Chi" e "Spy", inoltre, hanno informato i loro lettori che il presunto flirt clandestino tra Belen e il dj, sarebbe una delle cause scatenanti della lite a distanza che lei sta avendo con l'influencer romana ultimamente.

I bene informati raccontano che la 23enne avrebbe scoperto da poco l'ennesimo tradimento dell'ex (stavolta con la bella argentina), e si sarebbe sfogata su Instagram proprio mettendo in guardia colei che avrebbe osato intromettersi nella sua storica relazione.

Ad alimentare l'astio tra le due donne, però, ci sarebbero anche altri motivi: lo stilista Giuseppe Di Cecca (che oggi veste soltanto Giulia), i tutorial sul trucco (che la showgirl starebbe facendo appositamente per punzecchiare la rivale), la competizione sulle vendite dei libri e altre ragioni legate agli affari.