Un posto al sole procede con le puntate di cui sono protagonisti gli abitanti di Posillipo. A Palazzo Palladini sono giorni molto importanti per i sentimenti: nella puntata di mercoledì 20 novembre, infatti, Vittorio proverà a baciare Alex, ma sarà rifiutato. Carla riuscirà finalmente a incontrare Mia, mentre Roberto vorrà affrontare l'avvocato Alberto Palladini.

Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 20 novembre: Vittorio prova a baciare Alex

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 20 novembre raccontano che Carla incontrerà la sua bambina, Mia, probabilmente, grazie alla complicità di Vittorio.

La donna sarà molto felice per questo riavvicinamento con sua figlia. Alex, invece, rifiuterà il bacio del suo ex fidanzato senza dargli spiegazioni. La ragazza sa benissimo che è stata tradita con Anita, ma Del Bue non ha ancora ammesso i suoi errori, per questo motivo Alex non avrà nessuna intenzione di spiegare il perché della sua rabbia. Questa volta, però, ci sarà un particolare a fare la differenza rispetto al passato: la piccola Mia potrebbe intervenire a favore di Vittorio per cercare di ammorbidire la ferma posizione della sorella.

Franco e Angela saranno in ansia per Bianca: la bambina, infatti, si mostrerà molto stressata dalla sua vita scolastica, e la madre deciderà di affrontare la nuova maestra. Solo parlando con la Gagliardi, infatti, i Boschi potranno rendersi conto della reale situazione che sta vivendo la bambina e provare a risolverla.

Spoiler Un posto al sole, 20 novembre: Roberto vuole affrontare Alberto

La trama di Un posto al sole del 20 novembre rivela che Roberto esaminerà alcuni documenti che riguardano i cantieri.

Quando l'uomo si accorgerà che qualcosa non va, si precipiterà all'azienda da Marina, per affrontare Alberto Palladini per chiedergli delle spiegazioni. Ferri tornerà all'attacco con l'avvocato? E da quale parte deciderà di stare Marina? Non resta che aspettare, seguendo le prossime storie di Un posto al sole.

La longeva soap partenopea è girata nel noto quartiere di Napoli, Posillipo. Nella splendida cornice, però, si susseguono le avventure dei diversi personaggi, che riescono comunque sempre a restare al passo con i problemi attuali, senza perdere il buonumore.

Per questi motivi la soap di Rai 3 riesce a fare compagnia a milioni di telespettatori da oltre vent'anni. L'appuntamento fisso è sulla rete Rai dal lunedì al venerdì, intorno alle 20:45. Tutte le puntate di Un posto al sole, inoltre, sono disponibili sulla piattaforma di Raiplay ed è possibile guardarle in qualsiasi momento, effettuando una semplice registrazione.