Sono giorni che sul web non si parla d'altro che del presunto tradimento di Eleonora Rocchini alla famiglia Branzani: stando a quello che ha raccontato l'ex cognata Dalila sui social network, la ragazza oggi farebbe coppia fissa con l'uomo per il quale ha sofferto tanto fino a poco tempo fa. Indiscrezioni sempre più insistenti, intanto, fanno sapere che le due donne si sarebbero spintonate in un locale dopo che la toscana avrebbe ammesso la relazione con Nunzio.

Piovono accuse su Eleonora: sarebbe fidanzata con l'ex di Dalila Branzani

È una storia intricata ma allo stesso tempo interessante quella che alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne stanno raccontando sui social network in questi giorni. A catturare l'attenzione dei curiosi, inizialmente è stato il rumors riportato da "Very Inutil People" su una rissa che ci sarebbe stata in un locale di Napoli di recente tra Eleonora Rocchini e Dalila Branzani.

Le due, dopo essere stata inseparabili per anni (anche dopo la fine della storia d'amore tra l'ex corteggiatrice di U&D e Oscar), oggi sarebbero ai ferri corti a causa di qualcosa di molto grave che una avrebbe fatto all'altra.

Si vocifera, dunque, che la toscana oggi sarebbe fidanzata con Nunzio, l'ultimo ex di Dalila: stando a quello che ha detto la sorella del napoletano su Instagram nelle scorse ore, pare che questa relazione vada avanti da agosto all'insaputa di tutti i membri della famiglia Branzani.

"Mio fratello non l'ha mai tradita fisicamente, ha fatto degli errori ed è stato perdonato. Poi, mentre mi diceva che non sapeva più se amava Oscar, mia sorella ha iniziato a frequentare il mio ex", ha tuonato la donna in rete.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Stando alla ricostruzione che ha fatto Dalila, Eleonora avrebbe cominciato ad uscire di nascosto con l'uomo col quale lei ha vissuto la storia più importante, e per il quale ha sofferto tantissimo.

"Ero in macchina con entrambi quando ho fatto quell'incidente che mi ha distrutta", ha aggiunto la ragazza facendo riferimento al brutto scontro tra auto che c'è stato l'estate scorsa e che le ha causato non pochi problemi fisici.

Oscar tuona: 'Eleonora ha sentimenti per altro da mesi'

Ricapitolando: Eleonora e Dalila sarebbero venute alle mani (la Branzani ha confermato su IG di aver tirato i capelli alla ragazza), perché la prima si sarebbe presentata in un locale con Nunzio, ex della sorella di Oscar. La napoletana, inoltre, avrebbe scoperto questo "tradimento" di recente, ovvero dopo aver avuto un incidente in macchina con entrambi i protagonisti di questo Gossip (che, nel frattempo, si sarebbero frequentati di nascosto).

Se la Rocchini non si è ancora pronunciata sulle tante accuse che le sono state fatte di recente, ci ha pensato il suo ex fidanzato a confermare elegantemente tutto: "Lei da tre mesi ha sentimenti per altro, basta associarci. Mi sono preso le mi responsabilità, che non sono così gravi".