Domenica 10 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti la sesta puntata della decima stagione di The Walking Dead sul canale AMC che è stata poi trasmessa il giorno successivo in Italia sul canale Fox. L'emittente televisiva statunitense dopo la messa in onda della puntata di due giorni fa ha già reso disponibili il trailer, la sinossi ufficiale e due sneak peek del settimo episodio di TWD che andrà in onda il 17 novembre negli Stati Uniti e il 18 novembre in prima serata in Italia.

Il titolo di questo settimo episodio della serie televisiva targata AMC è 'Open your eyes' ed è stato diretto dall'attore Michael Cudlitz che nelle stagioni precedenti di The Walking Dead ha interpretato il personaggio del sergente Abraham Ford. Nella sinossi ufficiale di questo settimo appuntamento viene anticipato che Carol oltrepasserà i limiti imposti e questo metterà molto a disagio Daryl. Invece, ci saranno Alpha e Beta che avranno dei dubbi su una persona in particolare.

Carol interrogherà e torturerà il membro dei Sussurratori preso in ostaggio

Il trailer della settima puntata della decima stagione di The Walking Dead si apre con la complicata situazione dell'infermeria di Alexandria. Infatti, le persone continueranno ad essere ricoverate ma non daranno nessun segno di miglioramento. Nel frattempo, il membro dei Sussuratori preso in ostaggio da Carol verrà torturato da quest'ultima che vuole scoprire dove si trovi la tanto sbandierata ondata di zombie che potrebbe travolgere e distruggere tutti i protagonisti.

Però l'uomo nonostante le torture della donna continuerà a mantenere il silenzio e dirà che non tradirà mai Alpha, in quanto ha la convinzione che quest'ultima vuole bene ad ognuno di loro. Daryl riterrà che questa volta la sua amica ha davvero oltrepassato ogni limite. Successivamente nel trailer possiamo vedere il personaggio interpretato da Melissa Mc Bride che cavalcherà insieme a Lydia.

L'acqua del fiume è inquinata e potrebbe essere la causa di contagio delle persone di Alexandria

Nel frattempo, tra i Sussurratori la presenza di Negan farà ancora molto discutere anche se Alpha continuerà a considerarlo come una risorsa importante.

Quest'ultimo potrebbe aiutare i nemici a sbarazzarsi delle comunità di Hiltop e Alexandria, ma è risaputo che al momento opportuno i Sussuratori faranno a meno anche di lui.

Invece, Siddiq che ha già dato prova di soffrire di sonnambulismo continuerà ad avere delle visioni e sarà molto in crisi a causa di ricordi alquanto traumatici che apparentemente potrebbero essere legati alla morte di Enid. Infatti, lo sneak peek sembrerebbe confermare quello che pensano molti fan della serie televisiva americana che sostengono che il dottore sia stato costretto ad uccidere la ragazza mentre era ostaggio dei Sussurratori.

Inoltre, il dottore dopo il suo risveglio nonostante sia tormentato dai ricordi si prenderà cura di una delle persone malate e andrà a recuperare dell'acqua, però senza sapere che proprio quella potrebbe essere la causa del contagio. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime puntate, l'acqua del fiume è stata inquinata da Gamma. Successivamente, Siddiq avrà un allucinazione e vedrà Alpha e così inizierà a riflettere sui possibili motivi per cui la comunità sta affrontando la malattia.