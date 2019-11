Il rapper americano Eminem è nella bufera a causa di un verso, mai pubblicato, in cui esprimeva la sua approvazione riguardo le violenze subite da Rihanna da parte del compagno di allora, Chris Brown. On line sono spuntati pochi secondi di un brano inedito in cui il rapper afferma di essere dalla parte dell'allora fidanzato di Rihanna e di appoggiarlo in pieno.

Polemica per un verso inedito di Eminem diffuso online

Eminem e Rihanna sono trend topic su Twitter in queste ore: i fan in un primo momento hanno pensato ad un'ulteriore collaborazione tra i due artisti, ma ben presto hanno scoperto un'altra verità.

Ieri, 5 novembre, è stato pubblicato su Reddit un frammento di un brano del rapper B.o.B in cui Eminem compariva con un verso mai pubblicato. Nella frase in questione, Slim Shady esprime il suo appoggio a Chris Martin, all'epoca accusato di violenza nei confronti della sua compagna Rihanna. Le dure parole del rapper statunitense sono chiare e non lascerebbero spazio ad equivoci: "Naturalmente sostengo Chris Brown/ Anch'io picchierei una p******/ se mi dà un prurito al c****".

Il rapper non è nuovo alle accuse di produrre versi contro il genere femminile, avendo già attaccato, tra le altre, Jessica Simpson, Angelina Jolie e Carmen Electra. Tuttavia, la cosa che più ha sconcertato i fan è stata una sua collaborazione con la stessa Rihanna, risalente a un anno dopo il verso incriminato, con le canzoni "Love the way you lie", "Numb" e "The Monster".

Rihanna era stata vittima di violenza da parte del suo compagno

Nel 2009 Rihanna fu sulle pagine di tutti i giornali con il volto tumefatto a causa della violenza subita dal fidanzato Chris Brown al ritorno da una festa.

Le lesioni al viso della cantante erano così profonde che l'artista fu costretta a cancellare la sua partecipazione ai Grammy, perché si rese necessario il ricovero in ospedale. Successivamente gli spiacevoli episodi di violenza non cessarono.

Probabilmente se Rihanna avesse conosciuto l'opinione di Eminem riguardo alla sua storia tormentata non avrebbe accettato di lavorare con lui. Il caso del verso inedito, ovviamente, ha diviso il popolo web: da una parte ci sono i sostenitori del rapper che si appellano alla sua indiscussa vena provocatoria di cui ha fatto il suo baluardo, dall'altra c'è chi si appella all'ottimo rapporto che i due artisti hanno dimostrato di avere collaborando professionalmente.

Le polemiche non accennano a diminuire.