Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1 a venerdì 6 dicembre ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena. In particolare, Javier vorrà andare a rubare a casa di Samuel Alday con l'aiuto di suo figlio Raul. Invece, il fratello di Diego andrà via per qualche giorno da Acacias 38 per cercare nuove opere da restaurare per la Alvarado.

Samuel lascerà Acacias 38 per alcuni giorni

Padre Telmo andrà a un ricevimento in onore delle opere di restaurazione di Lucia Alvarado che si terrà a casa di Samuel Alday. Però quest'ultimo caccerà il parroco dalla sua abitazione.

Intanto, Felipe e Celia cominceranno a capire che Alicia non sia chi dice di essere, mentre il figlio di Carmen sarà sempre più confuso dalla rivelazione del padre di rapinare la casa dell'Alday.

Inoltre, la madre di Raul chiederà a Servante se conosce qualcuno che possa concederle un prestito. In questo modo, Javier avrebbe tutti i suoi i soldi e così non dovrebbe commettere il furto. Poco dopo, l'Alday consiglierà ad Alicia di lasciare il paesino spagnolo per un po' di tempo perché è stata ormai scoperta dai coniugi Alvarez Hermoso. Poi, anche Samuel dirà a Lucia che andrà via da Acacias 38 per alcuni giorni per cercare nuove opere da restaurare.

Alicia farà una proposta indecente al sacerdote

Allo stesso tempo, Alicia proporrà al sacerdote di dire tutta la verità a Lucia, se accetterà di passare una notte d'amore con lei. Ma Telmo non accetterà questa indecente proposta e se ne andrà. Javier continuerà a fare pressione su Carmen per consegnargli i soldi che le ha chiesto. Però la donna non ha a disposizione il denaro. Proprio per questo motivo, Javier dirà alla moglie di dargli le chiavi dell'appartamento dell'Alday per fare una rapina e pareggiare i conti.

La donna sarà sconvolta da questa richiesta e chiederà al marito di non coinvolgere il loro figlio Raul.

Nel frattempo, Samuel rientrerà dal suo viaggio con alcune opere d'arte che necessiteranno di un restauro, da parte di Lucia Alvarado. Intanto, ci sarà una tragedia che sconvolgerà Celia: un'inondazione distruggerà tutte le case del vecchio quartiere del loro figlio adottivo Tano. Proprio per questo motivo, Celia e suo marito decideranno di ospitare a casa loro gli sfollati che a causa della tragedia perderanno tutto.

Vicente ha falsificato tutte le opere che Mendrano ha spacciato come sue

Successivamente, Javier dirà a Carmen che se lei non lo desidera, non andrà a rubare a casa di Samuel. Ma la parola dell'uomo varrà ben poco perché poi coinvolgerà comunque il figlio Raul a seguirlo. Quest'ultimo nutrirà dei dubbi nei confronti del padre quando vedrà spuntare una pistola sotto la giacca dell'uomo.

Intanto, padre Telmo farà un'incredibile scoperta che cambierà gli equilibri ad Acacias 38. Il sacerdote scoprirà che Vicente ha falsificato il quadro che l'Alday ha acquistato e anche che l'uomo è l'autore di tutte le opere spacciate come frutto del genio di Sanchez Mendrano.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate delle prossima settimana per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse rivedere le puntate precedenti della soap 'Una vita' c'è la piattaforma di Mediaset Play.