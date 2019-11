Spara! Sembravano essere queste le ultime parole di Ciro Di Marzio alias l'Immortale della serie televisiva Gomorra targata Sky Italia, durante l'episodio conclusivo della terza stagione. Una piccola speranza è rimasta nella mente dei fan, quella di vedere un giorno il personaggio interpretato da Marco D'Amore tornare nuovamente ad infiammare le strade di Napoli con una guerra senza precedenti. Un sogno che potrebbe realizzarsi, almeno secondo le indiscrezioni emerse nel corso di questi ultimi mesi.

Ad alimentare le aspettative è il rilascio del trailer ufficiale del film "L'Immortale", prequel della serie Gomorra che vede protagonista proprio Ciro Di Marzio che, passo dopo passo, ripercorrerà tutte le tappe della sua vita andando a riprendere da dove aveva lasciato il suo cammino ricco di nemici ed insidie.

L'Immortale torna in vita

Seguendo attentamente il trailer del nuovo film che sarà nelle sale a partire dalla giornata del 5 dicembre 2019, si potrebbe pertanto intuire quello che è stato del personaggio, creduto a lungo deceduto dopo il colpo a bruciapelo rimediato a largo del golfo di Napoli dall'antagonista e amico Gennaro Savastano, personaggio interpretato da Salvatore Esposito.

Ciro Di Marzio sembrerebbe essere ancora vivo, l'Immortale potrebbe mantenere così la sua nomea. Nella clip si può notare come venga recuperato dalle acque, narrando parti di quella che rappresenta la nuova opera cinematografica che animerà le sale italiane ed è un film che non solo racconta la vita difficile vissuta da un ragazzo in una Napoli che pone un cammino di vita quasi scontato, ma passo dopo passo potrebbe illustrare quello che è stato il percorso durante l'assenza della quarta stagione di Gomorra. Riparte da lontano Marco D'Amore, dall'est Europa dove altre vicende e altri intrighi metteranno a dura prova il suo status di Immortale.

Nuovi scenari per Ciro Di Marzio

Non è dato sapere se e come il personaggio sopravviverà al termine del film così come rimane l'interrogativo sul suo ritorno nella quinta serie di Gomorra. La quinta stagione, per l'appunto, dovrebbe rappresentare l'epilogo finale di un'opera di grande successo ed i fan ripartiranno prima di tutto da una domanda: chi è O' Maestrale? Proprio questa figura ha condizionato la fase conclusiva della quarta stagione che vede un Gennaro Savastano trovare rifugio in un bunker sotterraneo in attesa dell'arrivo proprio di questo misterioso personaggio.

Il possibile ritorno di Ciro Di Marzio, unito alla scoperta di O' Maestrale, potrebbe rappresentare quel pizzico di imprevedibilità utile a creare appeal e tenere ancora una volta i telespettatori incollati allo schermo.