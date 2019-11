Il 5 dicembre uscirà al Cinema il film l'Immortale, scritto e diretto dall'attore napoletano Marco D'Amore. Come si vede dal trailer pubblicato su Fanpage, Ciro Di Marzio, il personaggio di Gomorra interpretato da D'Amore è vivo e vegeto. Questa è una notizia che i fan più appassionati di Gomorra attendevano dalla fine della terza stagione della serie tv targata Sky. Infatti, nel finale di stagione, Genny Savastano sparò un colpo al petto del suo amico fraterno.

Successivamente, il corpo apparentemente senza vita di Ciro fu gettato in mezzo al mare di Napoli e la sua morte era ormai cosa sicura. Infatti, anche durante la messa in onda della quarta stagione della serie tv ispirata al libro di Roberto Saviano si era mai fatto riferimento ad una possibile sopravvivenza del personaggio.

I fan della serie tv hanno ricevuto la tanto attesa notizia che Ciro Di Marzio è sopravvissuto al colpo di pistola ed ora sono in tanti a chiedersi se lo rivedremo anche nella quinta stagione di Gomorra. Una domanda lecita dopo aver saputo la notizia che il personaggio tanto amato è vivo.

Trailer del film L'Immortale

Nel trailer del film l'Immortale, quando il corpo di Ciro si inabissa nel golfo di Napoli si vede chiaramente che l'uomo respira ancora. Infatti, una persona tirerà l'uomo fuori dall'acqua e lo salverà. Successivamente, Di Marzio è su una barella o tavolo operatorio con la stessa giacca di pelle beige indossata in quel giorno tragico. Probabilmente poi, questa stessa persona che lo ha salvato condurrà l'Immortale in un paese dell'Europa dell'Est dove entrerà a far parte di un nuovo gruppo criminale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Cinema

Inoltre nel trailer pubblicato da Fanpage si sente una voce fuori campo che dice: ''Nella vita non devi aver paura di niente nemmeno di morire''. Inoltre, c'è anche una seconda persona che commenta: ''L'Immortale non lo uccide nessuno''.

Ciro potrebbe ritornare in Gomorra 5 per aiutare il suo amico fraterno

Quindi, resta da capire se Ciro Di Marzio farà il suo grande ritorno nella quinta stagione di Gomorra, fatto che renderebbe felicissimi i fan.

Infatti, quest'ultimo potrebbe scegliere di ritornare a Napoli proprio per aiutare il suo amico Gennaro Savastano, che alla fine della quarta stagione ha iniziato la sua latitanza. E magari potrebbe fare il suo ritorno in grande stile nella sua città insieme al gruppo criminale di cui fa parte. Ovviamente si tratta si supposizioni perché al momento non abbiamo nessuna anticipazione ufficiale di Gomorra 5.

Il tutto però, potrebbe lasciar pensare che Di Marzio potrebbe tornare anche per riprendersi di nuovo quello che è suo. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.